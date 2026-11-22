Giochi, condivisione e incontro per mettere insieme le storie di ognuno e trasformare le differenze in una forma di crescita all’insegna dei valori dell’uguaglianza, della solidarietà, della cooperazione. Il prossimo 28 novembre, dalle ore 9.30 a Campo Calabro si svolgerà la terza edizione di “Giochi SenzA frontIere”, che avrà come tema “Un viaggio intorno al mondo”.

La manifestazione si svolgerà all’Auditorium “Prof. G. Scopelliti” e nel Parco Verde di Campo Calabro (RC) e sarà dedicata allo sport, al gioco e all’inclusione sociale. L’evento è organizzato dai Progetti SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) del Comune di Campo Calabro, attuati dall’Associazione COOPISA insieme al Comune di Campo Calabro e col supporto operativo dell’Associazione Mediatori Interculturali Reggio Calabria (AMIr), all’insegna dunque del dialogo interculturale.

A dare vita alla giornata saranno i beneficiari dei Progetti SAI, le équipe multidisciplinari impegnate nei percorsi di accoglienza, studenti degli Istituti aderenti e la cittadinanza, coinvolti in un’esperienza comunitaria fatta di condivisione e divertimento. Così il gioco diventa occasione di incontro, insegna a fare squadra, a collaborare e a riconoscere nell’altro una persona con cui costruire legami. È questo il senso di “Giochi SenzA frontIere”, un viaggio intorno al mondo in cui ogni incontro rappresenta una nuova possibilità di inclusione.

Interverranno Alessandro R. Repaci, sindaco del Comune di Campo Calabro, Marina Giglietta, assessore comunale alla Famiglia, all’Educazione e alle Politiche Sociali e Michela Alampi, responsabile dei Progetti SAI di Campo Calabro.

Dopo i saluti istituzionali e l’accoglienza dei partecipanti, la giornata inizierà con la rappresentazione del musical “Ricordami”, ispirato al film d’animazione Pixar Coco, un percorso emozionante tra memoria, affetti e tradizioni. Alle ore 11.00 partiranno le attività ludico-sportive all’aperto, con giochi di squadra e prove di abilità (Disegno al buio, L’equilibrista, Il viaggio, Palla di fuoco e altre divertenti sfide). Un momento conviviale e le premiazioni dei vincitori chiuderanno l’evento.

La terza edizione dei giochi rinnova l’impegno dei Progetti SAI, insieme alle istituzioni e alla cittadinanza, per contribuire alla costruzione di una società consapevole e partecipativa. Perché è attraverso il contributo di tutti, le relazioni e la condivisione che si realizza una vera integrazione.