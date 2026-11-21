Questa mattina, nella suggestiva cornice della Cattedrale di Reggio Calabria, è stata celebrata la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri, officiata da S.E.R. Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Reggio Calabria-Bova.

Alla celebrazione hanno preso parte numerose autorità civili, militari, religiose e della magistratura del distretto reggino, insieme alle rappresentanze delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, ai Carabinieri in servizio e in congedo, accompagnati dai propri familiari, e a una folta rappresentanza di studenti delle scuole reggine e degli Allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria.

Particolarmente significativa la partecipazione degli studenti del Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” e dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei”. La funzione è stata impreziosita dall’accompagnamento musicale del Coro San Paolo, che ha contribuito a rendere ancora più solenne e suggestiva la celebrazione.

Nel corso della cerimonia, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, Colonnello Massimiliano Sole, ha rivolto un sentito ringraziamento all’Arcivescovo per aver presieduto la celebrazione e a tutti gli intervenuti per aver condiviso un momento così significativo per la storia e l’identità dell’Arma.

Nel suo intervento, il Colonnello Sole ha posto l’accento sul valore della fedeltà, «una parola semplice, ma straordinariamente impegnativa», che da oltre duecento anni rappresenta il patrimonio morale dei Carabinieri e trova espressione nel motto istituzionale “Nei secoli fedele”. Una fedeltà che, come ha sottolineato, non consiste soltanto nel rispetto di una promessa, ma nella capacità di rimanere coerenti con i propri valori anche quando è difficile, scegliendo ciò che è giusto e anteponendo il bene degli altri al proprio interesse.

Il pensiero del Comandante Provinciale è andato anche ai Carabinieri che, nel novembre del 1941, a Culqualber, in Africa Orientale, testimoniarono con il sacrificio della propria vita il significato più alto della fedeltà al dovere. Un eroismo che valse alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. A loro e a tutti i Caduti dell’Arma è stato rivolto un commosso ricordo, insieme alle famiglie che hanno conosciuto il dolore della perdita e agli orfani dei militari, ai quali è dedicata la Giornata dell’Orfano, sostenuti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC).

Un passaggio significativo è stato dedicato ai giovani presenti alla celebrazione. Rivolgendosi agli studenti delle scuole reggine, il Colonnello Sole ha ricordato che la legalità non è una parola astratta né un semplice insieme di divieti, ma ciò che rende possibile la libertà di ciascuno, il rispetto della dignità altrui e la scelta quotidiana di non cedere alla prepotenza e all’indifferenza. «Non abbiate paura di scegliere la strada più difficile, quando è quella giusta», è stato il messaggio rivolto ai ragazzi.

Agli Allievi Carabinieri, prossimi ad assumere le responsabilità dell’uniforme, ha invece ricordato che essa non conferisce soltanto autorità, ma impone prima di tutto un dovere: quello dell’esempio. «La forza di un Carabiniere non si misura soltanto nella capacità di intervenire, ma anche in quella di ascoltare, comprendere e rassicurare», ha evidenziato, sottolineando che il rispetto non si pretende in virtù di un grado, ma si conquista attraverso la rettitudine dei comportamenti.

Guardando al territorio reggino, il Comandante Provinciale ha ribadito l’impegno quotidiano dell’Arma nel contribuire a rendere concreta la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: essere presenti dove maggiormente si avverte il bisogno dello Stato, stare vicino alle persone più fragili e contrastare con fermezza ogni forma di criminalità e intimidazione, senza mai perdere di vista la dignità della persona. «La sicurezza non è soltanto assenza di paura: è la possibilità di vivere liberi, di costruire il proprio futuro, di credere nelle istituzioni», ha affermato, richiamando l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglie, Chiesa, società civile e istituzioni.

La ricorrenza della Virgo Fidelis si celebra ogni anno il 21 novembre, una data che per l’Arma racchiude un duplice significato: la devozione alla propria Celeste Patrona e il ricordo della Battaglia di Culqualber, combattuta in Africa Orientale nel 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale. In quella circostanza, il 1° Battaglione Carabinieri si rese protagonista di un’eroica resistenza nella difesa del caposaldo di Culqualber, sacrificando numerose vite. Per quell’atto di straordinario valore, alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Proprio in memoria di quell’epico sacrificio, nel 1949 Papa Pio XII proclamò la Vergine Maria, con il titolo di “Virgo Fidelis”, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

La celebrazione si è conclusa con un messaggio rivolto a tutti i Carabinieri della provincia, a quelli presenti e a quanti, anche durante la funzione, erano impegnati nel servizio sulle strade, nei piccoli centri e nei quartieri della città. Un invito a custodire, con umiltà e orgoglio, il significato più profondo della propria missione e a essere sempre degni della fiducia dei cittadini.

Perché, come ha concluso il Colonnello Sole, «La fedeltà non è soltanto ciò che promettiamo di essere. È ciò che dimostriamo di essere, ogni giorno».