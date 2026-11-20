Un bene confiscato alla criminalità organizzata si prepara a diventare punto di riferimento per la comunità in particolare per senior. All’annuncio dell’Amministrazione comunale di Bova Marina sull’avvio dei lavori di riqualificazione dei locali dell’ex Standa si aggiunge la notizia dell’aggiudicazione a UniReggio con determinazione n. 155 dell’8 settembre 2026, che dà esito alla procedura pubblica “Oltre le barriere: Percorsi di Inclusione” a seguito della valutazione positiva della proposta presentata dall’ente.

La Proposta ha un nome, un’identità e una visione precisa: ZOÌ – Living Lab dell’Area Grecanica, il Campus del Benessere e dell’Apprendimento Permanente dedicato alla Longevità Attiva, ideato e sviluppato dal Presidente UniReggio, prof. Paolo Ferrara, per trasformare il bene confiscato in un’infrastruttura sociale al servizio dell’intera comunità.

«Il nostro obiettivo è fare di Bova Marina un punto di riferimento per l’intera Area Grecanica, capace di attrarre competenze, sviluppare collaborazioni e offrire servizi e opportunità che contribuiscano a contrastare l’isolamento, valorizzare le persone e rafforzare la coesione sociale».

Il progetto ZOì rappresenta un significativo esempio di valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore. Da un lato, l’Amministrazione comunale di Bova Marina, guidata dal sindaco Andrea Zirilli, impegnata nella riqualificazione dell’immobile e nella sua destinazione a finalità di interesse generale; dall’altro, UniReggio aggiudicataria della procedura pubblica con un progetto sociale innovativo e una consolidata esperienza nella formazione, nell’inclusione e nella gestione di beni confiscati.

Il mezzo è costituito dall’intervento di riqualificazione, sostenuto da un finanziamento di 350.000 euro nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027, Azione 4.3.2, costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio confiscato.

La progettazione architettonica, a firma dell’architetto Elisa Zoccali, interpreta le esigenze funzionali e sociali espresse da UniReggio, traducendo la visione di una struttura moderna orientata all’accessibilità, alla flessibilità e alla piena fruizione collettiva.

Un particolare riconoscimento va al responsabile del Settore, arch. Pietro Antonio Gaetano e al RUP, ing. Rosa Greco, per il prezioso contributo tecnico nella definizione degli spazi e delle rispettive destinazioni: un investimento destinato a produrre benefici sociali, culturali e educativi, con ricadute positive anche per i territori limitrofi.

«ZOÌ non è soltanto il nome di un progetto – dichiara il Presidente UniReggio – è una dichiarazione di fiducia nella vita e nelle potenzialità della nostra comunità. Abbiamo voluto richiamare l’identità grecanica perché crediamo che il futuro di questi territori debba costruirsi valorizzandone le radici, senza rinunciare all’innovazione». ZOÌ significa “vita” e richiama le radici greche e grecaniche di un territorio straordinario per storia, cultura e tradizioni, ma intende anche annunciare la prospettiva futura di inclusione e partecipazione, rafforzati dal messaggio “Dove il futuro prende vita”, come laboratorio permanente d’innovazione sociale, nel quale la persona non sia soltanto destinataria di servizi, ma protagonista della vita della