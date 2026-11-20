Costruire un ponte economico, logistico, formativo e turistico tra il cuore del Mediterraneo e l’Africa centrale, valorizzando gli asset strategici della regione per generare nuova occupazione qualificata e crescita imprenditoriale.

È questa la linea tracciata dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese, al termine dell’incontro istituzionale svoltosi alla Cittadella regionale con Peter Kasongo Batusse, consigliere della Presidenza della Repubblica Democratica del Congo per la pianificazione agricola, e Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria.

Al centro del tavolo di lavoro, l’apertura di un canale privilegiato di cooperazione bilaterale che guardi non solo all’insediamento produttivo e alla mobilità delle imprese tra i due territori, ma anche alla ricerca applicata, al trasferimento tecnologico e alla formazione del capitale umano, inserendosi pienamente nella visione strategica del Piano Mattei per l’Africa.

“La Calabria accoglie con grande favore e convinzione questa prospettiva di collaborazione con la Repubblica Democratica del Congo – ha dichiarato l’assessore Giovanni Calabrese –. La nostra regione possiede tutte le carte in regola per proporsi come porta d’accesso naturale verso l’Europa e hub logistico e industriale di riferimento nel Mediterraneo. In quest’ottica, il Porto di Gioia Tauro e la sua area retroportuale rappresentano una piattaforma straordinaria e competitiva per l’insediamento di nuove imprese, la trasformazione delle materie prime e l’interscambio commerciale con un Paese in forte espansione”.

Un interesse reciproco confermato con forza nel corso della riunione da Peter Kasongo Batusse, che ha espresso grande apprezzamento per la visione strategica illustrata dalla Regione Calabria, sottolineando come il potenziale del Porto di Gioia Tauro, unito al trasferimento tecnologico e alla formazione avanzata, rappresenti una leva ricca di prospettive concrete per accompagnare la modernizzazione delle filiere produttive della Repubblica Democratica del Congo e consolidare un partenariato paritario e duraturo tra i due Paesi.

Un passaggio centrale del confronto ha riguardato l’ecosistema dell’alta formazione tecnica (ITS Academy) e dell’innovazione, ambiti su cui la Regione Calabria sta investendo con decisione per colmare il divario tra domanda e offerta di lavoro e creare profili altamente specializzati.

“Siamo pronti a sostenere, anche attraverso gli strumenti del Piano Mattei, un’intesa dedicata alla formazione tecnica superiore e all’innovazione – ha sottolineato Calabrese –. L’obiettivo è duplice: da un lato esportare il nostro modello formativo direttamente in Congo per accompagnare lo sviluppo delle filiere locali; dall’altro ospitare giovani allievi congolesi sul nostro territorio, mettendo a sistema le eccellenze della Piana a partire dal Polo Tecnologico di Gioia Tauro e dal nuovo campus ITS Academy che sorgerà a San Ferdinando. Integrare ricerca, laboratori avanzati e alta formazione esattamente a ridosso dello scalo portuale significa creare un vero distretto euro-africano delle competenze nella logistica, nella meccatronica, nell’agroindustria e nella transizione digitale ed energetica”.

Sulla stessa linea, il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Domenico Vecchio, che ha evidenziato il ruolo trainante del sistema produttivo: “L’interesse manifestato dai rappresentanti della Repubblica Democratica del Congo conferma che il nostro territorio, con la centralità del Porto di Gioia Tauro e la rete dell’innovazione e degli ITS, può giocare un ruolo da protagonista nei nuovi equilibri euro-africani. Come Confindustria Reggio Calabria, siamo pronti a fare da ponte operativo tra le imprese calabresi e le opportunità di sviluppo in Congo, favorendo investimenti, trasferimento di know-how e crescita condivisa”.

Il dialogo ha inoltre confermato la volontà della Regione di accompagnare un reciproco scambio imprenditoriale, sostenendo le aziende calabresi interessate a investire nel mercato congolese e favorendo l’attrazione di investimenti esteri in Calabria, con una particolare attenzione anche al settore turistico.

“Il turismo e la promozione territoriale – ha proseguito l’assessore Calabrese – sono leve fondamentali per creare legami duraturi tra i popoli e generare economia reale. Siamo pronti a favorire sinergie tra gli operatori del comparto ricettivo e culturale calabrese e quelli congolesi, scambiando buone pratiche nella gestione delle destinazioni, nella formazione degli operatori e nell’accoglienza di qualità”.

“Lavorare in sinergia con il sistema produttivo – ha concluso l’assessore – significa trasformare il dialogo istituzionale in opportunità concrete per le nostre imprese e in posti di lavoro stabile e qualificato. La Regione farà la sua parte per accompagnare questo percorso verso intese operative concrete”.