«A volte, prima di lanciare allarmi o alimentare dubbi tra i cittadini, basterebbe semplicemente leggere le carte: è un dovere per chi ricopre il ruolo di consigliere comunale, soprattutto quando si tratta di un presidio vitale come l’Area finanziaria». Con queste parole l’assessore al Personale del Comune di Rosarno, Antonino Pronestì, replica alle polemiche sollevate sulla procedura per il concorso da funzionario amministrativo-contabile e risponde nel merito ai nove quesiti dell’interrogazione consiliare del 17 novembre, con nota protocollata al n. 29948/2026 trasmessa ai capigruppo Michele Filippo Italiano e Cosma Ferrarini insieme a tutta la documentazione istruttoria e contabile.

«Invece di fare comunicati per cercare rumore, creare confusione o seminare sospetti, chi ha davvero a cuore l’Ente verifica gli atti che sono già pubblici, chiari e trasparenti», prosegue Pronestì. «Noi abbiamo agito sempre e solo nella massima trasparenza e legalità, nell’esclusivo interesse del Comune di Rosarno e seguendo rigorosamente il criterio della meritocrazia, perché l’Area finanziaria — da cui dipendono bilancio, equilibri, controllo della spesa, programmazione e continuità dei servizi — merita competenza, serietà e rispetto delle regole».

Sul piano amministrativo, il regolamento comunale prevede che il presidente della commissione sia affiancato da due esperti esterni all’Ente. A seguito della formale astensione del Segretario generale, il Comune si è avvalso della facoltà regolamentare di affidare all’esterno anche la presidenza, lasciando al personale interno segreteria e verbalizzazione. La selezione dei tre commissari è avvenuta tramite avviso pubblicato il 9 settembre 2026 all’Albo pretorio online e sul portale inPA: entro il 24 settembre sono pervenute 14 candidature, esaminate dagli uffici verificando i requisiti e valutando competenze ed esperienze amministrative, contabili e concorsuali.

La commissione è presieduta da Gabriele Capozzi, segretario generale con esperienza in commissioni concorsuali nazionali, e composta da Stefania Sgambellone, responsabile dell’Area Economico-Finanziaria e