“Parlare di sanità nel nostro territorio metropolitano, così come in tutta la Calabria, – afferma il Segretario Generale CGIL Gregorio Pititto – significa raccontare una realtà fatta di disagi quotidiani, diritti negati e cittadini costretti a fare i conti con un sistema che troppo spesso non riesce a garantire risposte neppure ai bisogni più essenziali. Significa parlare di persone affette da gravi patologie che, per curarsi, sono costrette ad affrontare i cosiddetti viaggi della speranza verso gli ospedali del Centro-Nord, separandosi dalle proprie famiglie e sostenendo costi economici e personali enormi. Significa parlare di liste d’attesa interminabili per visite specialistiche ed esami diagnostici, di prenotazioni impossibili, di ospedali allo stremo, di personale sanitario insufficiente e lavoratori costretti a turni massacranti per garantire servizi essenziali. Significa anche raccontare la disperazione dei pazienti dializzati di Reggio Calabria, costretti a sottoporsi ai trattamenti salvavita in turni che terminano persino all’una di notte per una carenza certificata di posti rene nel territorio reggino. Una situazione che pone interrogativi profondi sulla dignità del malato, delle persone e sulla capacità del sistema sanitario di garantire cure adeguate e compatibili con il diritto a una vita decorosa e sostenibile.”

Sfaccettature diverse che mettono in luce i limiti di un sistema sanitario, che ha veramente poco da offrire alla popolazione del Sud. Un punto di non ritorno che deve oggi risvegliare le coscienze dal torpore e iniziare a pretendere condizioni di vita dignitose e diritti concreti.

“Il diritto alla salute – rimarca il Segretario Generale CGIL – deve essere uguale per tutti, in ogni territorio. Non chiediamo privilegi, chiediamo diritti perché la realtà con cui i cittadini, i pazienti e gli operatori sanitari sono costretti a confrontarsi ogni giorno stride con la narrazione politica e gli impegni assunti dal governo nazionale, regionale e cittadino. Infatti nel mentre si assiste ad una sanità pubblica che arretra, si continua a parlare di nuovi modelli di sviluppo, di progetti e di investimenti per il territorio che non vanno certamente nella direzione di alleviare i disagi della gente così da sanare le criticità ormai croniche del nostro sistema sanitario. Siamo convinti che non è possibile considerare tutto questo una normalità alla quale rassegnarci.”

“Di fronte a questa emergenza, ci preoccupa fortemente – continua Gregorio Pititto – la visione politica del presidente della Regione Calabria che prosegue nel sostenere il disegno dell’autonomia differenziata, una prospettiva che, in presenza di divari profondi, rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze tra le regioni, rendendo ancora più difficile garantire a tutti gli stessi livelli di assistenza. Così come scardinata dalla realtà appare la volontà del Presidente Occhiuto di ripopolare i borghi nei prossimi dieci anni. Un invito, in sostanza, a restare o a trasferirsi nei piccoli centri in assenza di servizi essenziali, lontani dai principali presidi ospedalieri, senza collegamenti adeguati, servizi sanitari territoriali e risposte ai bisogni quotidiani delle persone, senza di fatto nessun progetto volto a garantire il diritto di viverci, lavorarci e soprattutto curarsi.