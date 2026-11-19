In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, che si celebra il 21 novembre, il Consolato Metropolitano di Reggio Calabria della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, congiuntamente all’Associazione Fare Ambiente, promuove una significativa iniziativa di sensibilizzazione ambientale nell’ambito del progetto nazionale “Regala un Albero”, sostenuto dalla Commissione nazionale “NaturaDì – Una giornata per l’ambiente”.

L’iniziativa si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre”, plesso di scuola primaria “Melissari” di Vito Inferiore, dove saranno messi a dimora due alberi particolarmente rappresentativi del patrimonio naturale e culturale: il Corbezzolo, simbolo della flora mediterranea e dell’identità nazionale, e il Bergamotto di Reggio Calabria, autentica eccellenza botanica e simbolo identitario del territorio reggino.

La scelta delle due piante non è casuale, ma risponde alla volontà di coniugare il valore ambientale con quello storico, culturale ed educativo.

Il Corbezzolo (Arbutus unedo), arbusto sempreverde tipico della macchia mediterranea, assume un particolare significato simbolico per la contemporanea presenza, durante il periodo autunnale, del verde intenso delle foglie, del bianco dei fiori e del rosso dei frutti maturi: i tre colori della bandiera italiana. Rappresenta, pertanto, un richiamo all’identità nazionale e alla ricchezza della biodiversità mediterranea.

Il Bergamotto di Reggio Calabria (Citrus bergamia), invece, costituisce una delle espressioni più autentiche dell’identità agricola, produttiva e culturale del territorio reggino. Conosciuto e apprezzato nel mondo per il prezioso olio essenziale estratto dalla sua scorza, rappresenta un patrimonio naturale da conoscere, tutelare e tramandare alle nuove generazioni.

La piantumazione assume un significato che va ben oltre il semplice gesto di mettere a dimora due alberi. Vuole rappresentare un impegno concreto e condiviso per la tutela dell’ambiente, la salvaguardia della biodiversità e la diffusione di comportamenti responsabili, coinvolgendo direttamente gli alunni in un’esperienza educativa destinata a lasciare un segno tangibile nel tempo.

Particolarmente significativa è la collaborazione tra i Maestri del Lavoro e l’Associazione Fare Ambiente, due realtà associative che, pur operando in ambiti differenti, condividono l’attenzione verso il bene comune, la formazione delle giovani generazioni e la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.

L’iniziativa non si esaurirà con la piantumazione, ma costituirà il punto di partenza per successivi incontri formativi con gli alunni, dedicati alla conoscenza dell’ambiente, alla tutela del patrimonio naturale, al rispetto degli spazi comuni e all’importanza dei comportamenti quotidiani nella salvaguardia del pianeta.

In tale prospettiva si inserisce l’attività di Testimonianza Formativa che i Maestri del Lavoro svolgono da anni nelle istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione degli studenti il patrimonio di esperienze professionali, umane e sociali maturato nel corso della propria vita lavorativa.

Il Console Metropolitano dei Maestri del Lavoro di Reggio Calabria, MdL Nicola Morabito, sottolinea il valore educativo e sociale dell’iniziativa:

«Regalare un albero a una scuola significa donare alle nuove generazioni un simbolo di vita, di speranza e di futuro. Abbiamo scelto il Corbezzolo e il Bergamotto perché rappresentano due importanti espressioni della nostra identità: il primo richiama i colori della bandiera italiana, il secondo racconta la storia, le tradizioni e le eccellenze del territorio reggino.

Con questa iniziativa, realizzata congiuntamente all’Associazione Fare Ambiente, desideriamo trasmettere ai bambini un messaggio semplice ma fondamentale: la natura è un bene prezioso che appartiene a tutti e che ciascuno di noi ha il dovere di rispettare, proteggere e custodire.

Un albero che cresce insieme ai bambini diventa una testimonianza concreta del legame tra le generazioni e della responsabilità che abbiamo nei confronti dell’ambiente e del futuro».

L’auspicio condiviso dai Maestri del Lavoro e da Fare Ambiente è che i due alberi possano diventare, nel tempo, un punto di riferimento per la comunità scolastica, accompagnando la crescita degli alunni e ricordando loro che il rispetto dell’ambiente si costruisce attraverso piccoli gesti quotidiani, responsabilità condivise e azioni concrete.

“Regala un Albero” non è soltanto un’iniziativa ambientale, ma un investimento educativo e sociale nel futuro delle nuove generazioni.

È con questo spirito che la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, attraverso la Commissione NaturaDì e i Consolati territoriali, insieme all’Associazione Fare Ambiente, intende continuare a promuovere iniziative capaci di coniugare educazione, sostenibilità, solidarietà e spirito di servizio.

Un sentito e doveroso ringraziamento viene rivolto all’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, in particolare all’Assessore all’Edilizia Scolastica, Demetrio Marino, e all’Ufficio Manutenzione Scolastica, per la disponibilità, l’attenzione e la collaborazione dimostrate nel favorire la realizzazione dell’iniziativa.

Un particolare ringraziamento è rivolto alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Carducci – Da Feltre”, Prof.ssa Sonia Barbieri, e a tutto il corpo docente del plesso di scuola primaria “Melissari” di Vito Inferiore, per la sensibilità, l’entusiasmo e l’impegno profusi nell’adesione e nella partecipazione al progetto, contribuendo a trasformare la piantumazione degli alberi in una significativa occasione di crescita educativa e di sensibilizzazione ambientale a favore degli alunni.

La collaborazione tra istituzioni, scuola e associazioni rappresenta un esempio concreto di sinergia al servizio della comunità, nella convinzione che educare le giovani generazioni al rispetto della natura e alla salvaguardia del bene comune significhi investire responsabilmente nel futuro del nostro territorio.