“Apprendo con grande piacere la notizia del conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in ‘Design per le culture mediterranee’ al Maestro Orafo Gerardo Sacco da parte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Un riconoscimento di straordinario prestigio, che mi riempie di gioia e di orgoglio”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“I miei più sinceri complimenti al Maestro Gerardo Sacco – prosegue l’Onorevole Princi -, che conosco da lungo tempo e del quale ho sempre apprezzato non soltanto le straordinarie doti artistiche, ma anche le profonde qualità umane. Con visione, determinazione e con la forza del proprio talento, è riuscito a trasformare creatività e passione in un’espressione di eccellenza, capace di generare opportunità di sviluppo per il territorio e di restituire un’immagine positiva della nostra regione. È un artista di assoluto rilievo, che ha saputo dare forma e voce alla Calabria, raccontandone la storia, le radici e l’identità attraverso l’unicità dei suoi gioielli. Un’eccellenza conosciuta in tutto il mondo: i suoi gioielli sono stati indossati da celebri protagonisti del cinema internazionale e hanno impreziosito straordinari eventi del mondo dello spettacolo e non solo.

Il messaggio che ha rivolto ai giovani nel ricevere la Laurea Honoris Causa – evidenzia – è di grande valore e profondamente attuale: il talento, quando è accompagnato dall’impegno, dalla dedizione e dalla capacità di affrontare i sacrifici, può aprire strade che sembrano impossibili. Non bisogna mai smettere di credere nelle proprie capacità, di coltivare le proprie aspirazioni e di lavorare con determinazione per trasformare i sogni in realtà”.

“Ringrazio il Magnifico Rettore dell’Università Mediterranea, Prof. Giuseppe Zimbalatti – continua l’On. Giusi Princi -, con il quale mi congratulo per l’inaugurazione dell’anno accademico, occasione che rinnova il ruolo centrale dell’Ateneo nella formazione delle nuove generazioni e nella crescita culturale, scientifica e sociale del territorio. Il mio ringraziamento va anche al Dipartimento di Architettura e Design, ai docenti, al personale e a tutte le componenti dell’Ateneo, che rappresenta un fondamentale presidio del sapere e un punto di riferimento imprescindibile per il futuro della nostra regione”.

“Conosco bene – prosegue l’europarlamentare calabrese – le qualità umane e professionali del Maestro Sacco. Da dirigente scolastico, infatti, nel 2015 ho insignito questo grande artista del diploma onorario per aver affermato, da autodidatta, il valore e l’eccellenza dell’arte orafa calabrese nel mondo. Adesso, da europarlamentare, avrò l’onore di ospitarlo a Bruxelles il 1° dicembre, giorno in cui celebreremo e racconteremo la sua arte e il suo talento nel corso di un evento, da me organizzato presso il Parlamento europeo, dedicato alla millenaria eredità della Magna Grecia e alla sua straordinaria capacità di continuare a ispirare il presente”.

“Ancora complimenti – aggiunge – al mio caro amico Gerardo Sacco per il prestigioso riconoscimento che oggi gli è stato conferito: la sua emozione durante la cerimonia che si è svolta all’Università Mediterranea e il messaggio che ha voluto lanciare ai tanti giovani presenti dimostrano, ancora una volta, la sua sensibilità, la sua umiltà e la sua generosità, restituendo una nitida immagine di quei valori umani che costituiscono una delle espressioni più belle dell’identità calabrese. Perché è anche attraverso persone come Gerardo Sacco, la loro storia, il loro talento e il loro legame profondo con le proprie radici, che la Calabria può far conoscere al mondo il meglio di sé”, conclude l’On. Giusi Princi.