Domani, venerdì 20 novembre, i lavoratori impegnati nella raccolta rifiuti, nella pulizia e nello spazzamento del cantiere di Palmi per conto dell’azienda M.E.A. (Manna Ecologica Ambiente) Srl aderiranno per l’intera giornata allo sciopero generale indetto dalla CGIL.

Per gli operatori del servizio si tratta di un passo sofferto ma necessario, che arriva dopo l’apertura dello stato di agitazione dello scorso 28 ottobre a causa di una serie di inadempienze che si trascinano ormai da tempo, compromettendo la serenità quotidiana dei dipendenti e delle loro famiglie.

Chi ogni giorno si prende cura del decoro e dell’igiene della città di Palmi si trova infatti a fare i conti con gravi ritardi nel pagamento delle mensilità:

– la retribuzione di settembre è stata corrisposta alla quasi totalità dei lavoratori soltanto nella giornata odierna, e solo dopo della richiesta di intervento sostitutivo avanzata dal sindacato, il Comune di Palmi che — pur essendosi dichiarato disponibile ad adempiere nell’immediato — era rimasto bloccato nelle procedure burocratiche causate della mancata trasmissione dei dati necessari da parte dell’azienda.

– Lo stipendio di ottobre non è stato ancora percepito dai lavoratori che anche in questo caso hanno richiesto l’attivazione del potere sostitutivo.

Le criticità non riguardano però soltanto gli stipendi. L’azienda accumula ritardi anche nella consegna delle buste paga, dei buoni pasto e di diverse retribuzioni accessorie. In particolare, da luglio 2025 — oltre un anno di ritardo — per diversi dipendenti non risultano versati i ratei del TFR destinati ai fondi di previdenza complementare; inoltre si verificano sistematicamente ritardi nei versamenti delle quote associative al Fondo FASDA, con la conseguente sospensione delle coperture sanitarie integrative.

A questo quadro si aggiungono ulteriori ostacoli su aspetti concreti della vita lavorativa e familiare:

• il mancato rimborso agli autisti delle spese sostenute per il rinnovo della patente CQC, come previsto dal CCNL;

• il mancato e/o tardivo rilascio della documentazione necessaria per le pratiche di cessione del quinto (certificato di stipendio e benestare);

• il mancato versamento all’organizzazione sindacale secondo le scadenze previste delle quote mensilmente trattenute ai lavoratori.

«I lavoratori non chiedono nulla di straordinario, ma solo il rispetto di ciò che spetta loro per legge e per contratto, perché dietro ogni ritardo o mancanza ci sono famiglie, impegni economici e il diritto alla salute e alla tutela previdenziale», sottolineano Valerio Romano (FILCAMS CGIL) e Rocco Minniti (FP CGIL), al fianco del personale del cantiere di Palmi in questa mobilitazione.

Durante tutta la giornata di sciopero sarà comunque garantita l’erogazione delle prestazioni indispensabili previste dalla Legge 146/1990 e dalle normative di settore a tutela dei servizi pubblici essenziali.