La Federazione Italiana di Atletica Leggera, nella persona del Presidente Vincenzo Caira e dell’intero Consiglio, esprime vivo apprezzamento nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, in particolare del Sindaco Francesco Cannizzaro e dell’Assessore Domenica Catalfamo, per aver confermato la ripresa dei lavori di riqualificazione del campo di atletica “Aldo Penna”, prevista per lunedì 23 novembre prossimo, durante una conferenza stampa a Palazzo Alvaro.

Si tratta di un segnale importante e atteso da tutto il movimento dell’atletica leggera calabrese e della città, che da tempo vive una situazione di grande difficoltà a causa dell’indisponibilità dell’impianto, con atleti, tecnici e società sportive costretti a svolgere le proprie attività in strutture alternative, spesso poco adeguate alle esigenze della disciplina.

L’auspicio è che i lavori possano procedere con la massima celerità, così da restituire nel più breve tempo possibile alla città ed ai suoi atleti un impianto fondamentale per la pratica sportiva, la preparazione agonistica e la crescita dei giovani.

La Fidal Calabria conferma la piena disponibilità ad offrire ogni forma di collaborazione utile a favorire il completamento dell’intervento e la piena ripresa delle attività sportive.

L’obiettivo comune è restituire all’atletica reggina la propria casa e ai tanti giovani sportivi un luogo adeguato in cui allenarsi, crescere e coltivare le proprie ambizioni.