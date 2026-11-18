Dopo mesi di stop e incertezze legate alla perdita dei finanziamenti originariamente previsti, il campo sportivo “Aldo Penna” del quartiere Modena si prepara a una nuova fase. Lunedì 23 novembre riprenderanno gli interventi di ammodernamento della struttura, accompagnati da un più ampio progetto di riqualificazione urbana che interesserà anche le aree circostanti.

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Domenica Catalfamo. Al centro dell’operazione un investimento di 4,6 milioni di euro, risorse che l’amministrazione è riuscita a recuperare e a destinare nuovamente all’impianto sportivo attraverso una delibera di Giunta e una variazione di Bilancio.

“Abbiamo recuperato le somme che già ieri, con una delibera di Giunta – ha spiegato il primo cittadino – e con una variazione di Bilancio, abbiamo destinato all’impianto Coni di Modena, 4,6 milioni di euro, che verrà dotato di una modernissima pista ad otto corsie con un tappetino performante”.

Il progetto consentirà dunque di realizzare una pista di atletica leggera completamente rinnovata, dotata di otto corsie e di caratteristiche tecniche moderne. Un intervento che arriva dopo l’interruzione del precedente percorso finanziario, legato ai fondi Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare), inizialmente inseriti nel Pnrr nell’ambito della Missione inclusione e coesione.

La ripartenza del cantiere rappresenta, nelle intenzioni dell’amministrazione, anche un’occasione per restituire centralità a un’area della città che attende da tempo interventi di recupero. “Diamo una risposta concreta al mondo dello sport, – ha aggiunto Cannizzaro – la diamo alla socialità di questa città, la diamo a una periferia, che poi proprio così non è, che ha bisogno ancora maggiormente di attenzioni”.

Le ambizioni del progetto vanno oltre il semplice recupero dell’impianto. L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare il campo Coni in una struttura capace di ospitare attività e appuntamenti di rilievo nazionale, valorizzando al contempo il quartiere Modena. Il sindaco ha sottolineato che l’intervento “si candida adesso ad essere, con il suo ammodernamento e recupero dell’area circostante, un punto di riferimento per l’atletica leggera italiana. Non è stato facile”.

Resta ancora da definire il cronoprogramma complessivo dell’opera. Cannizzaro ha anticipato che i tempi di conclusione saranno comunicati nei prossimi giorni: “Lo faremo nei prossimi giorni”.

A illustrare gli aspetti più complessi dell’operazione è stata anche l’assessore Catalfamo, che ha evidenziato le difficoltà incontrate per individuare nuove coperture finanziarie dopo il venir meno delle risorse inizialmente previste. “Sotto l’aspetto tecnico è stato complicatissimo, ma grazie alla possibilità di aprire nuovi canali finanziari presso il ministero e grazie al sindaco – ha dichiarato Catalfamo – ci siamo riusciti”.

La ripresa degli interventi interesserà inizialmente gli spazi esterni, dove sono state riscontrate criticità anche sul fronte della sicurezza per i residenti. Non soltanto il recupero della struttura sportiva, quindi, ma anche una trasformazione della viabilità e degli spazi pubblici circostanti. “I lavori – ha concluso – ripartiranno dall’area esterna, nella quale sussiste una condizione di mancanza di sicurezza per i residenti. La scommessa che abbiamo fatto con il sindaco è anche quella di consegnare presto una nuova viabilità in quell’area e riqualificare l’intera zona”.