Non si chiude ancora l’istruttoria dibattimentale nel processo per l’omicidio di Maria Chindamo, l’imprenditrice agricola di Laureana di Borrello scomparsa il 6 maggio 2016 davanti alla sua tenuta di Limbadi, nel Vibonese.

Nel corso dell’udienza odierna davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro (presieduta da Alfredo Cosenza, con giudice a latere Giovanni Strangis), il pubblico ministero della Dda, Annamaria Frustaci, ha ottenuto l’acquisizione agli atti di nuova documentazione. Tra i faldoni ammessi figurano i verbali del 3 e 4 settembre 2024 relativi al processo “Maestrale”, nei quali il collaboratore di giustizia Pasquale Alessandro Megna — figlio del boss Assunto Megna, esponente di spicco della cosca Mancuso attualmente detenuto al 41-bis — aveva riferito dettagli sulla distruzione e sull’occultamento del corpo dell’imprenditrice, informazioni che avrebbe appreso direttamente dal padre.

Nonostante l’iniziale opposizione alla richiesta di acquisizione da parte della difesa dell’imputato Salvatore Ascone (accusato di concorso nell’omicidio), una volta ammessi i verbali gli avvocati Salvatore Staiano e Francesco Sabatino hanno chiesto che Megna venisse ascoltato direttamente in aula, così da poter approfondire le sue dichiarazioni e verificarne l’attendibilità.

La Corte ha accolto l’istanza dei legali fissando per il prossimo 30 novembre l’udienza dedicata all’esame e al controesame del collaboratore di giustizia. Di conseguenza, l’inizio della requisitoria dell’accusa è stato rinviato al 1° dicembre.