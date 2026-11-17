Nei giorni scorsi, presso la Camera di commercio di Reggio Calabria, si è svolta la riunione del tavolo tecnico per la valorizzazione della filiera agrumicola dell’area metropolitana di Reggio Calabria, già avviato alla fine dello scorso anno, con l’obiettivo di costruire una rete tra produzione e ricerca e di proporre una visione strategica di medio e lungo periodo in grado di superare la frammentazione del settore e di alimentare la ripresa e la crescita dell’intera filiera.

La filiera agrumicola, presente al tavolo con i rappresentanti delle confederazioni agricole Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e con i rappresentanti di Confindustria, incide in modo significativo sull’economia del territorio metropolitano, sia in termini di numerosità di imprese, sia in termini di fatturato e di export dei prodotti derivati, dai succhi alle preziose essenze esportate in tutto il mondo.

Nel corso della riunione, il Presidente della Camera di commercio, Antonino Tramontana, nel prendere atto della volontà espressa da tutti i presenti di proseguire nel percorso comune e condiviso che possa tracciare una nuova rinascita della filiera agrumicola reggina, ha dichiarato: “Dopo l’incontro del tavolo dello scorso marzo2026 abbiamo lavorato fianco a fianco con il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e con l’impegno diretto della Stazione Sperimentale delle Essenze e dei derivati dagli Agrumi, per presentare alla Regione Calabria il progetto Agrumes, un programma articolato, che accompagna le imprese agricole e di trasformazione in un percorso di riqualificazione ed innovazione, fino alla valorizzazione del prodotto fresco e trasformato di qualità”.

Tra i temi discussi durante l’incontro, è emersa la necessità di fare il punto sulle quotazione del prodotto prima dell’avvio della campagna di raccolta, riconfermando l’importanza di operare in sinergia, per garantire la definizione di prezzi equi, contrastando a tutti i livelli qualsiasi forma di abuso o illegalità. E’ stata anche condivisa la necessità di tenere conto delle grandi difficoltà congiunturali e internazionali che impattano sui costi di produzione del fresco ma anche sul prezzo del prodotto trasformato ed in particolare dei succhi che a livello mondiale registrano una contrazione dei prezzi di circa il 40%.

Numerosi gli spunti emersi riguardanti l’impegno delle confederazioni a promuovere presso i propri associati la valorizzazione del prodotto fresco e la qualità di quella gamma destinata alla produzione del succo, ma anche l’impegno dell’industria a valorizzare quei sottoprodotti come le bucce, che oggi sul mercato riescono ad avere un maggiore valore commerciale che a sua volta si traduce in una maggiore remunerazione del frutto.

E sempre con riferimento al prodotto destinato alla trasformazione, il tavolo ha concordato un prezzo minimo di 19 centesimi al KG per prodotto convenzionale, prevedendo per il prodotto biologico un prezzo base di 22 centesimi al kg (franco partenza centro di raccolta o azienda agricola in bins). Questo è reso possibile grazie alla cessione a 0,30 € al kg della buccia destinata alle industrie di cubetti di arancia.

A conclusione della riunione, il Presidente della Camera di commercio, Antonino Tramontana, ha dichiarato: “possiamo ritenerci soddisfatti per il percorso intrapreso, che presenta ampi margini di miglioramento ma che evidenzia una posizione comune e condivisa di valorizzazione delle nostre produzioni e delle nostre imprese. Il progetto del tavolo potrà trovare una importante implementazione grazie al progetto Agrumes presentato alla Regione Calabria, che auspichiamo possa essere finanziato nel più breve tempo possibile, per consentire l’avvio di tutte le linee d’intervento con risultati, ci auguriamo, tangibili nel medio periodo”.