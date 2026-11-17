Dal 12 al 15 novembre 2026, Reggio Calabria ha ospitato la 21ª edizione del Campionato Nazionale di Scopone Scientifico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La Sezione UICI di Reggio Calabria, guidata dalla presidente Francesca Marino, ha accolto rappresentative provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia per quattro giornate nelle quali la passione per il gioco si è intrecciata con la conoscenza del territorio e la socializzazione, rafforzando i legami tra le diverse realtà dell’associazione.

Il rapporto tra cultura e inclusione ha trovato una significativa espressione nella giornata di venerdì 13 novembre, quando l’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha presentato e donato alla Sezione UICI una riproduzione tattile del Kouros di Rhegion. Realizzata mediante stampa 3D e accompagnata da una descrizione audio, la riproduzione permette alle persone con disabilità visiva di conoscere attraverso il tatto l’opera custodita nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, offrendo un esempio concreto di collaborazione tra ricerca universitaria, istituzioni culturali e associazionismo.

Alla presentazione ha preso parte l’assessore Filomena Iatì, intervenuta anche in rappresentanza del sindaco. La sua presenza ha confermato la costante vicinanza alla Sezione e l’attenzione riservata alle sue attività, dando particolare rilievo al legame tra l’Unione e le istituzioni locali. La Sezione ha accolto con gratitudine la partecipazione dell’assessore, riconoscendone la sensibilità e la disponibilità al dialogo, preziose per sostenere un percorso condiviso di inclusione e piena partecipazione delle persone cieche e ipovedenti alla vita della comunità. Il consigliere sezionale Antonio Francesco Rogolino, intervenuto in rappresentanza della presidente della Sezione UICI di Reggio Calabria, ha inoltre rivolto un saluto ai partecipanti e ringraziato l’Università Mediterranea per il dono ricevuto.

L’attenzione all’accessibilità culturale ha accompagnato anche la visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove la professionalità delle guide e le descrizioni accurate hanno consentito ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle collezioni e dei celebri Bronzi di Riace. Il soggiorno ha inoltre offerto l’opportunità di visitare il Museo del Bergamotto e di apprezzare il lungomare e il corso principale, avvicinando gli ospiti al patrimonio, alle tradizioni e all’ospitalità della città.

Queste esperienze hanno arricchito lo svolgimento delle gare, disputate in una struttura del centro cittadino in un clima di correttezza e amicizia. La Campania 2 ha conquistato il titolo nazionale con 42 punti, concludendo il torneo imbattuta, davanti alla Campania 1, vincitrice dell’edizione 2025, con 36 punti, e alla Lombardia con 34. La Calabria ha ottenuto il quarto posto con 31 punti, precedendo il Piemonte, quinto a quota 30. Il risultato premia la preparazione, la determinazione e l’intesa della coppia composta da Davide Scalzo, segretario sezionale UICI di Reggio Calabria, e Domenico Ligato, consigliere territoriale UICI di Reggio Calabria, offrendo un motivo di soddisfazione alla Sezione ospitante e alla rappresentanza regionale.

La presidente della Sezione UICI di Reggio Calabria, Francesca Marino, rivolge un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Ringrazia in particolare il presidente nazionale Mario Barbuto per il sostegno economico assicurato dalla Presidenza Nazionale UICI, che ha consentito la realizzazione dell’iniziativa, e il consigliere nazionale UICI Hubert Perfler per il coordinamento e la conduzione degli incontri, curati con competenza e attenzione.

Il ringraziamento si estende al segretario sezionale Davide Scalzo e al consigliere regionale UICI della Calabria Armando Paviglianiti per l’impegno e la cura dedicati all’organizzazione e all’accoglienza dei partecipanti. Un ringraziamento speciale è rivolto anche ai volontari che hanno svolto il ruolo di giudici di tavolo, dimostrando sensibilità, disponibilità e attenzione verso i giocatori. Con il loro contributo hanno favorito il regolare svolgimento delle partite e un clima sereno e accogliente, esprimendo i valori di solidarietà e partecipazione che animano l’Unione.

La presidente ringrazia inoltre il Consiglio Regionale UICI della Calabria, nella persona del presidente Pietro Testa, per aver scelto Reggio Calabria come città ospitante, offrendo alla Sezione e al territorio l’opportunità di accogliere un appuntamento di rilievo nazionale. La gratitudine si estende all’Università Mediterranea per la donazione, all’assessore Filomena Iatì per la partecipazione e la costante vicinanza, all’avv. Annunziato Antonino Denisi per la fattiva collaborazione e al direttore del Museo Archeologico Nazionale, dott. Fabrizio Sudano, per la disponibilità e l’attenzione riservata agli ospiti, insieme alle guide che hanno accompagnato la visita.

A tutte le squadre partecipanti va infine il ringraziamento per aver contribuito a rendere il Campionato un’occasione di incontro e condivisione. Conclusa l’edizione reggina, il testimone passa al Piemonte, che ospiterà il Campionato Nazionale nel 2027.