“La vita piccola” di Domenico Cersosimo e Sonia Serazzi (Rubbettino editore) racconta il paese, maiuscolo e minuscolo, e lo fa per intersezioni verbali. A incontrarsi, avvicendandosi sulla carta, sono le parole affilate di un economista e quelle vivissime di una scrittrice, che il piccolo lo abita fino a dilatarlo. Fra queste pagine troverete il mondo grande e i mondi minuti, la storia di tutti e quella di qualcuno, ma sempre lanciate al futuro, perché l’oggi non basta. C’è un domani possibile e senza favole per i paesi, ma si costruisce col rigore che pretendono perfino i castelli di sabbia. Cersosimo e Serazzi riflettono sulla forza quieta di quello che pare crollare, e intanto scavano solchi per semine umili. La vita piccola scrive di sogni tanto precisi e quotidiani da farsi speranze, buone da inseguire al risveglio.

Sabato 21 novembre 2026, ore 18.00, al Mondadori Bookstore (Centro commerciale La Gru), Sonia Serazzi – autrice di romanzi di grande successo come “Non c’è niente a Simbari Crichi”, “Il cielo comincia dal basso” e “Una luce abbondante” (tutti Rubbettino) – presenta “La vita piccola”. La scrittrice dialoga con Maria Teresa D’Agostino. Letture a cura di Rossella Scherl.