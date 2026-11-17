La politica autentica non si chiude nei palazzi delle istituzioni, ma sceglie di stare tra la gente, guardando i cittadini negli occhi per raccogliere da vicino istanze, preoccupazioni e bisogni reali del territorio. Con questa convinzione Futuro Nazionale – Vannacci scende in piazza a Locri per affrontare due emergenze concrete: il caro carburanti e il tema della sicurezza.

Nelle giornate di sabato 21 novembre, dalle ore 17:00 alle 19:00, e domenica 22 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:30, i gazebo del movimento saranno allestiti in Piazza dei Martiri. Agli incontri prenderanno parte il deputato alla Camera On. Domenico Furgiuele e il Consigliere regionale della Calabria On. Domenico Giannetta, pronti a dialogare direttamente con i residenti, i commercianti e le realtà produttive della Locride.

Il confronto con la cittadinanza si concentrerà su due battaglie centrali dell’agenda politica del movimento, a partire dall’emergenza del caro carburanti. I rincari di benzina e diesel continuano a pesare gravemente sui bilanci delle famiglie e sulla competitività delle imprese, con ricadute dirette anche sul costo dei beni essenziali. Su questo fronte Futuro Nazionale ha già portato la questione in Parlamento attraverso una risoluzione concreta – respinta dal Governo e dalla maggioranza – che indica soluzioni chiare e immediate. Tra i punti cardine della proposta figurano l’introduzione di un tetto europeo al prezzo dei carburanti all’ingrosso e al dettaglio per bloccare le speculazioni, l’istituzione di un tetto alle accise in Italia affinché ogni crisi internazionale non venga scaricata sulle tasche degli automobilisti, e lo stop alle sanzioni contro la Russia per tornare ad acquistare energia e carburanti dove conviene all’interesse nazionale, senza pregiudizi ideologici, esattamente come stanno già facendo gli Stati Uniti.

Altrettanto centrale nel dibattito di Piazza dei Martiri sarà il piano “Tolleranza zero sulla sicurezza”, nato dalla convinzione che uno Stato forte abbia il primo dovere di difendere i propri cittadini. Per garantire ordine e legalità occorre innanzitutto tutelare chi ogni giorno indossa una divisa: Futuro Nazionale chiede maggiori poteri e un vero scudo legale per le Forze dell’Ordine, prevedendo l’archiviazione entro 72 ore per evitare processi infiniti e lo stop ai danni alla carriera professionale legati alle indagini di servizio, perché chi difende lo Stato non deve mai essere lasciato solo. Il programma prevede inoltre il pieno rafforzamento della legittima difesa, affinché chi si difende non paghi né debba risarcire gli aggressori, l’irrigidimento delle norme sulla recidiva con la certezza della pena in carcere senza misure alternative per chi delinque, regole chiare con obbligo di preavviso e sanzioni effettive per le manifestazioni, nonché l’impiego dell’Esercito, dotato di poteri di polizia giudiziaria, nelle aree ad alta intensità criminale.