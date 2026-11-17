Tra le società finite al centro degli atti della Procura di Milano che hanno portato all’amministrazione giudiziaria per la banca digitale Revolut figura anche la Silgest srl, azienda per la quale in passato ha lavorato Antonio Bellocco. L’esponente dell’omonimo clan della ‘ndrangheta e componente del direttivo della Curva Nord interista fu ucciso nel settembre 2024 da Andrea Beretta, ex capo ultrà nerazzurro divenuto poi collaboratore di giustizia dopo l’arresto nell’inchiesta “doppia curva”.

È uno dei dettagli che emergono dalle 58 pagine della richiesta di misura di prevenzione firmata dal pm Paolo Storari e accolta dai giudici del Tribunale milanese. Negli atti, il magistrato ricostruisce un’inchiesta del 2024 sulla srl e sul suo rappresentante legale, nata da un esposto dell’autorità giudiziaria svizzera.

Secondo quanto segnalato da Berna, “sui conti della Silgest, il cui rappresentante legale risulta essere Giovanni Garoscio, tra aprile e luglio 2024, venivano eseguite transazioni anomale di cambio valute” per un valore di oltre 667mila euro, “transazioni” che “sarebbero state bonificate dal conto corrente Revolut” intestato alla stessa società. Il magistrato elvetico evidenziava inoltre il sospetto che tali “operazioni di cambio, prelievo e trasporto transfrontaliero di valuta fossero ancora in corso e fossero da considerarsi frutto di attività illecite, quali il riciclaggio, e verosimilmente connesse ad operazioni della ‘ndrangheta”.

Il nome della Silgest, scrive ancora il pm milanese, ricorreva anche “riguardo alla figura del defunto ed ex pregiudicato calabrese Antonio Bellocco, il quale tra il 2023 ed il 2024, veniva assunto, in maniera fittizia, prima dalla Job Point” e successivamente proprio dalla srl, “svolgendo il servizio di volantinaggio, attività lavorativa grazie alla quale avrebbe avuto accesso alla fruizione della libertà vigilata”.