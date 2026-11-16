“L'accondiscendenza partorisce amici, la verità odio” - Marco Tullio Cicerone
HomeCalabriaReggio CalabriaRottamazione dei tributi comunali, partecipazione e confronto all’incontro pubblico di Caulonia
CalabriaReggio Calabria

Rottamazione dei tributi comunali, partecipazione e confronto all’incontro pubblico di Caulonia

Sala piena e tanta voglia di capire, sabato 14 novembre, nella sede della Segreteria politica di Giovanni Maiolo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Caulonia, per l’incontro pubblico dedicato alla rottamazione dei tributi comunali. Un appuntamento molto partecipato, che si è trasformato presto in un vero momento di confronto: numerosi cittadini sono intervenuti, hanno posto domande, raccontato situazioni personali e chiesto chiarimenti puntuali su come funziona la definizione agevolata e su come aderire.

Ad aprire la serata è stato Giovanni Maiolo, vicesindaco di Caulonia, che ha scelto di partire da un ragionamento più ampio sulla fiscalità. «Il problema vero non è pagare», ha detto, «il problema è sentire che non tutti pagano allo stesso modo. C’è chi lavora una vita con le tasse trattenute in busta paga fino all’ultimo centesimo e chi, con i grandi patrimoni, riesce a sottrarsi.» Maiolo ha richiamato il principio costituzionale della progressività, secondo cui chi ha di più deve contribuire di più, e ha sottolineato come i tagli decisi a livello centrale finiscano per scaricarsi sui comuni e, attraverso le entrate locali, ancora una volta sulle famiglie, soprattutto nei territori più fragili del Sud.

Da qui il passaggio centrale del suo intervento, la distinzione tra chi evade per arricchirsi e chi semplicemente non riesce a pagare. «Il primo va combattuto senza sconti, il secondo va aiutato a rimettersi in regola», ha spiegato Maiolo, ricordando che quando chi è in difficoltà viene trattato come un delinquente il debito, tra sanzioni e interessi, cresce fino a diventare una spirale da cui non si esce più.

È in questo quadro che si inserisce l’opportunità offerta dalla Legge di Bilancio 2026, che consente ai comuni di disciplinare con un proprio regolamento la definizione agevolata delle entrate locali, come IMU e TARI. Maiolo ha chiarito che non si tratta di un condono: «L’imposta si paga. Si toglie la zavorra, non il dovere», ha affermato, precisando che la riduzione riguarda sanzioni e interessi e non il tributo dovuto, a tutela anche di chi è sempre stato in regola. Per i cittadini significa chiudere i conti con il passato, risparmiare e ripartire senza il rischio di pignoramenti e fermi amministrativi; per il Comune significa incassare in tempi certi somme oggi bloccate, che possono tornare alla comunità sotto forma di servizi, manutenzione, assistenza e cultura, senza dover aumentare il carico su chi paga già. «Quando qualcuno non paga, alla fine il conto lo paga chi resta», ha osservato Maiolo, «e far rientrare chi è rimasto indietro è anche un modo per alleggerire chi è sempre stato in regola.»

Sulla stessa linea l’intervento del consigliere comunale Andrea Lancia, che ha insistito sulla necessità di portare le istituzioni vicino ai cittadini e di rendere comprensibili strumenti spesso percepiti come complicati. Per Lancia, molte famiglie cauloniesi hanno accumulato arretrati non per scelta ma per le difficoltà di questi anni, e meritano una possibilità concreta per voltare pagina: «Una norma resta sulla carta se nessuno la spiega», ha detto, «e il nostro compito è fare in modo che ogni cittadino sappia di cosa ha diritto e come esercitarlo, senza timori e senza vergogna.» Lancia ha poi sottolineato come una buona adesione possa rappresentare anche una boccata d’ossigeno per il bilancio comunale, invitando i presenti a far circolare l’informazione tra parenti, vicini e conoscenti, perché nessuno resti escluso per mancanza di notizie.

Il dibattito con il pubblico è stato lungo e partecipato: le domande hanno riguardato le annualità interessate, l’entità del risparmio, le scadenze e le modalità di presentazione della domanda.

«Insieme si cambia non è uno slogan, è un modo di fare», ha concluso Maiolo. «La politica vera è stare in mezzo alla gente, spiegare, aiutare a capire i propri diritti. Stasera abbiamo cominciato da una cosa piccola ma concreta, che può fare la differenza per tante famiglie di Caulonia.»

Articolo PrecedenteParte il progetto dell’associazione AMIr per le donne della comunità indiana di Pellaro
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“Fuori Aula”, la scuola-laboratorio del collettivo La Strada apre i battenti il 19 novembre

Aperto il bando per diventare un Tenente a nomina diretta dell’Esercito

Il Distretto del Cibo del Territorio Rurale Vibonese protagonista a DeGusto 2026: vetrina d’eccellenza per le produzioni del territorio

Dierre, Lo Storto: “Vittoria importante, ma il campionato è lungo. Ora testa alta e intensità”

La Lumaka supera nell’ultimo quarto la Sideco Basketball Lamezia

La Cadi Antincendi dei giovani non si ferma più: 6-0 casalingo

Devastante Michele Priolo: nel derby dello Stretto arriva la sesta vittoria consecutiva

Cosenza: sequestrati oltre 6.800 prodotti per uso elettrico e industriale, privi delle certificazioni minime di sicurezza

La Cadi Antinincendi Futura riparte dal fortino: Eriel Pizetta decide la sfida al CUS Molise

“Un Poster per la Pace”: anche l’IC di Rizziconi partecipa al concorso Lions

“Era tanto un bravo ragazzo” a Cosenza la giudice Di Nicola Travaglini presenta il nuovo libro con il CAV “R. Lanzino”. Firmò la storica...

Reggina, l’importante era vincere: 3-2 al Sambiase, Acquadro annulla la doppia rimonta

Reggina, Lotito: “Raggiungere risultati senza esaltarsi. Siamo primi da soli, anche se…”

DeGusto 2026: l’agroalimentare di qualità ambasciatore dei territori

La Dierre cambia marcia nella seconda parte, piega Marsala e continua il volo in vetta

A Giusi Princi il Premio internazionale Anassilaos Civitas Europaea. Per la prima volta il riconoscimento va a un rappresentante politico

“Leggere nella città di Zaleuco”: si è concluso il progetto sulla lettura dedicato a tutta la comunità

Parte il progetto dell’associazione AMIr per le donne della comunità indiana di Pellaro

Stefano Poeta: “Prosegue l’impegno per i commercialisti reggini: al centro alta formazione e competenze specialistiche”

Povertà: i dati della Caritas di Lamezia Terme

Colletta Alimentare, in Calabria raccolte oltre 164 tonnellate di cibo. Cosenza in controtendenza, pesa la crisi economica

Distretto del Cibo del territorio rurale vibonese, pubblicato l’avviso per la costituzione di una Short list di professionisti

Reggio Calabria unita per la sicurezza dei ciclisti: grande partecipazione alla pedalata di sensibilizzazione a Pellaro

Malika Ayane conquista il Politeama di Catanzaro: un sold out e applausi senza fine chiudono la XXIII edizione del Festival d’Autunno

Cosenza: oggi al Parco Emilio Morrone il primo anniversario di Social Builders

Martone, grande partecipazione alla Sagra della Castagna. Deodato (UNPLI Reggio Calabria): “Le piccole Pro Loco sono il cuore pulsante dei nostri borghi e non...

Educazione finanziaria all’I.I.S. “Einaudi – Alvaro”: gli studenti dell’ITE a scuola di risparmio, credito e Banca d’Italia

Gioia Tauro, i giovani di Confindustria Reggio in visita al porto: nuove opportunità di collaborazione per le imprese del territorio

La Guida dei Sommelier 2027 promuove la Calabria del vino

Meeting dello Stretto, insieme oltre i limiti: decine di atleti alla scoperta di Reggio. Tour in città prima di entrare in acqua

Parchi Marini della Calabria: a Brancaleone sede in un bene confiscato

Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza in primo piano: San Domenico “benedice” i primi 40 infermieri laureati all’Unical

ZES Unica, in Calabria un ruolo marginale. Senese (UIL): “Servono lavoro di qualità, investimenti per la logistica e la creazione della Zona Fiscale Protetta...

I rappresentanti delle Associazioni “Casa della Comunità Siderno”, “Corsecom Sanità”, e “Centro Aggregazione Socio-Culturale Senior Siderno” incontrano l’assessore regionale Calabrese

Aeroporto Sant’Anna, il Sindaco Vittimberga incontra Sacal per incrementare i voli charter in chiave turistica

Comune di Isola, approvato il progetto “Nascere Insieme”, supporto psicologico per le neo mamme

Bianca Rende accende il dibattito sulla sicurezza: a Cosenza, il nuovo appuntamento per il ciclo di incontri “Discute la città”

Tributaristi, l’avv. Alessandro Palasciano confermato vicepresidente nazionale dell’ANTI

Cerisano modello nazionale per la rigenerazione: è tra i dieci borghi d’Italia scelti per raccontare la svolta del Pnrr

DeGusto 2026, Confartigianato Calabria protagonista: l’artigianato d’eccellenza guarda ai mercati internazionali

Cadi Antincendi Futura, Mister Sylvio Rocha: “Vittoria di sostanza e carattere. Il voto 10 non esiste, ma a queste ragazzi do un 9”

Le emozioni di Massimo Mauro al Gran Galà del CONI: “Con Palanca il più felice del mondo. Mi manca Vialli”

“Franciscu – Quando i cieli parlano”: a Lamezia Terme un concerto-racconto sull’eredità del Santo di Assisi

Presentato a Cosenza il programma delle attività natalizie dell’amministrazione comunale, in sinergia con il comitato spontaneo degli operatori economici

Gestione Integrata dei Rifiuti, a Siderno la sfida di Legambiente per una Calabria più pulita

Aggressione nella casa comunale, Fratelli d’Italia Lamezia Terme: “Garantire sicurezza e legalità nelle sedi istituzionali”

Candeloro Imbalzano: “L’aeroporto dello Stretto al centro dell’azione amministrativa del Comune di Reggio Calabria”

Premi Rhegium Julii, Giusi Princi: “Presidio culturale di respiro internazionale, lettura strumento di emancipazione e libertà”

Mater Domini, Capellupo: “Grazie ai Windhawks. Ora costruiamo insieme una collaborazione per il campetto Scarfone”

Panificatori, Assipan Confcommercio incontra il comandante Zucco: legalità e rispetto delle regole per tutelare il valore del lavoro

Scontro frontale nel Cosentino: sono 5 in tutto le vittime

ADISE, mezzo secolo di storia al servizio del calcio italiano

Alluvione nella valle del Neto, Bruno interroga la Giunta: “Subito lo stato di emergenza. Istituire la Riserva naturale regionale del Fiume Neto per non...

A Polistena IL CLUB, il progetto di Firmamento Collettivo dedicato ai più piccoli per migliorare il pensiero critico e creativo

Riapre a Paola la Biblioteca comunale “Roberta Lanzino”

Svolta storica per la sanità nella Piana di Gioia Tauro. Il Sindaco Michele Conia annuncia: “Da lunedì 16 novembre la Casa della Comunità di...

Acri: il Kiwanis celebra la Giornata della gentilezza

Geotermia, nuove opportunità per la Calabria. Geologi: “Il calore del sottosuolo risorsa strategica per la transizione energetica”

Il 15 novembre a Crotone il concerto della violinista giapponese Rino Yoshimoto

Il Consiglio Comunale di Campo Calabro approva il Documento Unico di Programmazione 27-29 e la mozione sull’Area Integrata dello Stretto

“La Nuova Questione Sociale”: a Cosenza Istituzioni, Chiesa e Associazioni del terzo settore insieme per contrastare le nuove povertà alla vigilia della X Giornata...

L’eurodeputata Palmisano (M5S) all’università Magna Graecia di Catanzaro: “I giovani devono poter scegliere di restare, non essere costretti a partire”

Gonzalo Rubalcaba conquista il Latin Grammy. Antonietta Santacroce: «Da subito abbiamo creduto nella forza del suo progetto»

Sport, Passione e Integrazione: l’U.S. Girifalco conquista l’Europa alla scoperta del modello Alcobendas

Farmacia dei servizi e telemedicina: Ranuccio (Vicepresidente Consiglio regionale), “sbrogliare subito il nodo prescrittivo e garantire una soluzione transitoria a tutela dei cittadini”

Leggere e contrastare la devianza minorile. Incontro del laboratorio Kora

Università Magna Graecia: dal 16 al 18 novembre il Visiting Professor Szymon Skoczyński a Catanzaro

Vertenza Sirti, il segretario generale Francesco Gatto: 620 posti di lavoro a rischio. Sosteniamo lo sciopero e la mobilitazione del 16 novembre

Nasce il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”. Lunedì 16 Novembre cerimonia istitutiva a Palazzo Campanella

Incidente sulla SS107 “Silana Crotonese”: tre vittime e una persona ferita

Gianturco: “Non mi fermeranno. Non mi faccio intimidire e continuerò a lavorare per Lamezia e per il superamento del campo rom”

Gioia Tauro: poliziotto libero dal servizio salva la vita a un giovane coinvolto in un grave incidente stradale

Crotone, i giovani indicano le priorità per la Calabria e rilanciano il confronto sull’unità del centrosinistra

Emodinamica H24 subito decisiva a Crotone: tre interventi salvavita nella prima notte di attività

La Banda dell’Esercito Italiano a Catanzaro: il 19 novembre al Politeama un concerto all’insegna della solidarietà

“THE RIGHT TO PLAY – Tutti protagonisti. Nessuno escluso!” a Reggio Calabria

“Alfa e Omega”, due donne, un’attesa e un destino: il noir esistenziale in scena a Reggio Calabria

Il reggino Saverio Malara nel cast di “Captivated”, il film con Al Pacino e Katie Holmes

Straordinario successo della Cadi Antincendi Futura contro il Cus Molise: 4-2

Ivan Donchev torna ad Acri con il quinto appuntamento dell’integrale delle 32 Sonate di Beethoven: “Il Teatro musicale”

San Gregorio d’Ippona, una mozione per modernizzare il Consiglio comunale: registrazioni audiovisive, partecipazione da remoto e diretta streaming delle sedute

Vibo Marina, la proposta della strada della littorina ignorata in consiglio comunale. Petracca: “Si preferisce non guardare al futuro del territorio”

Tripla corona tricolore per Gabry Driver

Il treno della Costa Viola: dalla Regione 50mila euro per il progetto che unisce Palmi e Seminara

Centro Studi Internazionale Luigi Lilio: nuovi membri, un sito ufficiale e un programma di ricerca internazionale

Delitti in Emilia Romagna del 1992: ergastolo definitivo per il boss Nicolino Grande Aracri

Il basket moderno tra spettacolo, tecnologia e nuove forme di intrattenimento

Giornata Mondiale del Diabete, a Lamezia Terme informazione, prevenzione e solidarietà. Una sedia, mille attenzioni: il valore di non lasciare nessuno solo

Aggredito nella sede del Comune l’assessore al Welfare di Lamezia Terme, Mimmo Gianturco

Vumbaca Reggio BiC, visita della Commissione ACES Europe: la realtà paralimpica calabrese conquista i delegati

Mazzei a Mezzogiorno Amaranto: “In estate ho aspettato la Reggina. Il Sambiase? Arriverà tranquillo…”

Tribunale di Rossano, Rapani replica a Baldino: “Il suo emendamento non è stato bocciato, era irricevibile e senza coperture”

Cosenza, giovedì l’incontro con gli studenti sulla figura di Pietro Mancini

Gizzeria, i Costruttori Nautici finanziano lo studio scientifico sui Laghi La Vota: droni subacquei per mappare i fondali

Inarcassa incontra i territori, grande partecipazione all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

‘Ndrangheta, Davi: “Richichi non vive più ad Archi da mesi”

Giornata Mondiale della Prematurità, all’Auditorium Zanotti Bianco il concerto di beneficenza dell’associazione Eracle ODV

I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza: “Della stessa sostanza dei sogni”. Al via la campagna di Orientamento per le iscrizioni 2027-2028

Carpanzano, aperto il collegamento sul viadotto della Medio Savuto. Caputo: “Una risposta per i cittadini e per il territorio”

“Memoria e Futuro”: i Rotary Club Cosenza e Cosenza Nord esplorano il patrimonio del Museo dei Brettii e degli Enotri

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook