Rottamazione dei tributi comunali, partecipazione e confronto all’incontro pubblico di Caulonia

Sala piena e tanta voglia di capire, sabato 14 novembre, nella sede della Segreteria politica di Giovanni Maiolo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Caulonia, per l’incontro pubblico dedicato alla rottamazione dei tributi comunali. Un appuntamento molto partecipato, che si è trasformato presto in un vero momento di confronto: numerosi cittadini sono intervenuti, hanno posto domande, raccontato situazioni personali e chiesto chiarimenti puntuali su come funziona la definizione agevolata e su come aderire.

Ad aprire la serata è stato Giovanni Maiolo, vicesindaco di Caulonia, che ha scelto di partire da un ragionamento più ampio sulla fiscalità. «Il problema vero non è pagare», ha detto, «il problema è sentire che non tutti pagano allo stesso modo. C’è chi lavora una vita con le tasse trattenute in busta paga fino all’ultimo centesimo e chi, con i grandi patrimoni, riesce a sottrarsi.» Maiolo ha richiamato il principio costituzionale della progressività, secondo cui chi ha di più deve contribuire di più, e ha sottolineato come i tagli decisi a livello centrale finiscano per scaricarsi sui comuni e, attraverso le entrate locali, ancora una volta sulle famiglie, soprattutto nei territori più fragili del Sud.

Da qui il passaggio centrale del suo intervento, la distinzione tra chi evade per arricchirsi e chi semplicemente non riesce a pagare. «Il primo va combattuto senza sconti, il secondo va aiutato a rimettersi in regola», ha spiegato Maiolo, ricordando che quando chi è in difficoltà viene trattato come un delinquente il debito, tra sanzioni e interessi, cresce fino a diventare una spirale da cui non si esce più.

È in questo quadro che si inserisce l’opportunità offerta dalla Legge di Bilancio 2026, che consente ai comuni di disciplinare con un proprio regolamento la definizione agevolata delle entrate locali, come IMU e TARI. Maiolo ha chiarito che non si tratta di un condono: «L’imposta si paga. Si toglie la zavorra, non il dovere», ha affermato, precisando che la riduzione riguarda sanzioni e interessi e non il tributo dovuto, a tutela anche di chi è sempre stato in regola. Per i cittadini significa chiudere i conti con il passato, risparmiare e ripartire senza il rischio di pignoramenti e fermi amministrativi; per il Comune significa incassare in tempi certi somme oggi bloccate, che possono tornare alla comunità sotto forma di servizi, manutenzione, assistenza e cultura, senza dover aumentare il carico su chi paga già. «Quando qualcuno non paga, alla fine il conto lo paga chi resta», ha osservato Maiolo, «e far rientrare chi è rimasto indietro è anche un modo per alleggerire chi è sempre stato in regola.»

Sulla stessa linea l’intervento del consigliere comunale Andrea Lancia, che ha insistito sulla necessità di portare le istituzioni vicino ai cittadini e di rendere comprensibili strumenti spesso percepiti come complicati. Per Lancia, molte famiglie cauloniesi hanno accumulato arretrati non per scelta ma per le difficoltà di questi anni, e meritano una possibilità concreta per voltare pagina: «Una norma resta sulla carta se nessuno la spiega», ha detto, «e il nostro compito è fare in modo che ogni cittadino sappia di cosa ha diritto e come esercitarlo, senza timori e senza vergogna.» Lancia ha poi sottolineato come una buona adesione possa rappresentare anche una boccata d’ossigeno per il bilancio comunale, invitando i presenti a far circolare l’informazione tra parenti, vicini e conoscenti, perché nessuno resti escluso per mancanza di notizie.

Il dibattito con il pubblico è stato lungo e partecipato: le domande hanno riguardato le annualità interessate, l’entità del risparmio, le scadenze e le modalità di presentazione della domanda.

«Insieme si cambia non è uno slogan, è un modo di fare», ha concluso Maiolo. «La politica vera è stare in mezzo alla gente, spiegare, aiutare a capire i propri diritti. Stasera abbiamo cominciato da una cosa piccola ma concreta, che può fare la differenza per tante famiglie di Caulonia.»