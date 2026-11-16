Palmi: grande partecipazione all’incontro in ricordo di Giuseppe Saffioti

Centinaia di persone hanno partecipato sabato 14 novembre, nel Salone Pio X di Palmi, all’incontro dedicato a Giuseppe Saffioti, conosciuto da tutti come GISA. Una sala gremita, numerose autorità istituzionali e religiose, rappresentanti delle associazioni e tanti cittadini hanno preso parte all’iniziativa promossa dall’associazione “Gli Amici di GISA”, con il patrocinio del Comune di Palmi.

La serata ha offerto l’occasione per ripercorrere la vita e le attività di una figura che ha contribuito alla promozione culturale e turistica della città. Dalla Pro Loco alla Varia, dalle tradizioni religiose all’arte presepiale, fino alle numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio, le testimonianze hanno restituito i diversi aspetti della personalità di Saffioti e del suo legame con Palmi.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Palmi, Giovanni Calabria; dell’assessore alla Cultura, Carmelo Giappina; del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Ranuccio; della presidente di EPLI Calabria, Giuseppina Ierace; del presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Palmi, Rocco Deodato; e di don Domenico Loiacono, che ha ricordato l’impegno di GISA per la città, soffermandosi sull’importanza di fare memoria e sul valore dell’impegno personale e collettivo.

Domenico (Mimmo) Surace, presidente dell’associazione “Gli Amici di GISA”, ha illustrato il percorso del sodalizio dalla sua costituzione fino a oggi, ripercorrendo le attività realizzate, le iniziative promosse e gli obiettivi che ne guidano l’operato. L’associazione intende proseguire il lavoro di valorizzazione della figura di Saffioti, coinvolgendo la cittadinanza nella raccolta e nella conservazione delle testimonianze legate alla sua attività.

Ampio spazio è stato dedicato alla dimensione religiosa e spirituale di GISA. Padre Ilario Scali ha ricordato il contributo di Giuseppe Saffioti alla realizzazione del monumento a San Francesco, soffermandosi sul suo legame con la tradizione francescana.

Don Silvio Mesiti ha invece approfondito il rapporto di Saffioti con la fede, la spiritualità e la Chiesa, raccontando un aspetto importante della sua vita, accanto all’impegno culturale e sociale che lo ha reso conosciuto in città.

Nel corso dell’incontro è stata ricordata anche la passione di GISA per l’arte presepiale, con particolare riferimento al presepe di Fiumefreddo Bruzio e alle opere del maestro Giuseppe Pesa.

Mario Sprizzi ha offerto una lettura profonda e personale del suo rapporto con GISA, soffermandosi sulla personalità di Saffioti e sul valore umano e culturale del loro legame, oltre che sul suo impegno alla guida della Pro Loco di Palmi.

Giuseppe Vincenzi ha ricordato alcune delle esperienze più significative legate alla promozione del territorio, a cominciare dalla rinascita della Varia nel 1987, dopo vent’anni di interruzione, alla quale contribuì anche GISA. Nel suo intervento sono stati richiamati inoltre il Giro d’Italia del 1987, l’Ottava di Carnevale della Piana e gli interessi di Saffioti per la filatelia, la numismatica e la musica.

Particolarmente sentita la testimonianza di Maria Cristina Saffioti, presidente onoraria dell’associazione “Gli Amici di GISA”, che ha condiviso ricordi personali e familiari, offrendo ai presenti uno spaccato della dimensione più privata e umana di Giuseppe Saffioti.

A moderare l’incontro è stato il giornalista Domenico De Luca, che ha condotto la serata con sensibilità e professionalità, coordinando gli interventi e accompagnando i relatori nel ricordo di GISA. Nel corso della serata è intervenuto dalla platea anche Nino Anastasio, che ha ricordato la costruzione del vascello che trasporta il Trionfino del Sacro Capello, offrendo un’ulteriore testimonianza legata alle tradizioni religiose di Palmi.

Significativa la partecipazione del mondo istituzionale e associativo palmese. Tra le autorità presenti anche Domenica Bagalà, assessora al Welfare del Comune di Palmi.

Hanno preso parte all’iniziativa Nico Zappone, presidente del Lions Club Palmi; Carlo Oliva, presidente del Rotary International Club di Palmi; Sofia Ciappina, presidente del Soroptimist International Club di Palmi; Emanuela Gioffrè, segretaria del Kiwanis Club Palmi – Piana di Gioia Tauro; Giuseppe Mercuri, presidente del Comitato di Palmi della Croce Rossa Italiana, insieme a Rocco Iannino; Saverio Petitto, presidente dell’associazione Prometeus ODV Palmi; la professoressa Assunta Carrà Ciappina, presidente dell’associazione “Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia”; Antonello Scarfone, in rappresentanza dell’associazione “‘Mbuttaturi”; Eleonora Fonte, in rappresentanza dell’associazione culturale Per Palmi; Carmelo Arfuso ed Enza Zappone, in rappresentanza del Parco Archeologico dei Taureani. Presente anche la Fidapa.

L’associazione “Gli Amici di GISA” ha rivolto un sentito ringraziamento alla famiglia Saffioti, alle autorità istituzionali e religiose, ai relatori, alle associazioni, ai soci, ai collaboratori e ai numerosi cittadini intervenuti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a don Domenico Loiacono per il suo intervento e per la concessione del Salone Pio X, che ha ospitato l’iniziativa. Ringraziamenti anche a RTV per la presenza e l’attenzione riservata all’evento e a Enzo Barone per le riprese video.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita anche la volontà dell’associazione di proseguire le attività dedicate alla figura di Giuseppe Saffioti. Tra queste, la campagna “Archivio della Memoria”, attraverso la quale saranno raccolti fotografie, documenti, testimonianze e ricordi dei cittadini, con l’obiettivo di realizzare un archivio permanente dedicato a GISA e alla storia culturale della città.

La numerosa partecipazione ha confermato l’affetto e la riconoscenza che Palmi continua a riservare a Giuseppe Saffioti. L’associazione “Gli Amici di GISA” proseguirà il proprio lavoro attraverso iniziative culturali e attività dedicate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico e delle tradizioni cittadine.