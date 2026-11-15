Stefano Poeta: “Prosegue l’impegno per i commercialisti reggini: al centro alta formazione e competenze specialistiche”

La Fondazione Ricerca Territoriale continua a investire nella crescita professionale della categoria, nella convinzione che la formazione qualificata rappresenti un valore strategico per il sistema produttivo del territorio. Il 27 e 28 novembre appuntamento con un evento dedicato alla revisione legale e di sostenibilità, riconosciuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Prosegue l’impegno di Stefano Poeta a favore della categoria dei commercialisti reggini. Un percorso che oggi continua nel ruolo di presidente della Fondazione Ricerca Territoriale, con l’obiettivo di promuovere occasioni di crescita, aggiornamento e specializzazione professionale, nella consapevolezza del ruolo fondamentale che i commercialisti svolgono a supporto delle imprese e dello sviluppo economico del territorio.

Al centro dell’attività della Fondazione vi è una convinzione precisa: l’alta formazione specialistica non è soltanto uno strumento di aggiornamento, ma un autentico fattore di distinzione e una garanzia di qualificata professionalità. Investire nelle competenze significa, infatti, rafforzare la capacità dei professionisti di affrontare le trasformazioni normative, economiche e organizzative, offrendo risposte sempre più puntuali e qualificate alle esigenze delle attività produttive.

È in questa prospettiva che si inserisce il programma delle iniziative formative promosse dalla Fondazione, con l’ambizione di mettere a disposizione della categoria percorsi di approfondimento di elevato profilo, capaci di coniugare rigore scientifico, competenze tecniche e applicazioni concrete.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 27 e 28 novembre, quando sarà protagonista il tema della revisione legale e della sostenibilità. Due giornate dedicate a un ambito di crescente rilevanza per il mondo professionale e imprenditoriale, attraverso un evento formativo riconosciuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Una scelta che guarda alle nuove responsabilità e alle competenze richieste ai professionisti, chiamati sempre più spesso ad accompagnare le imprese nei processi di trasparenza, affidabilità, controllo e sostenibilità.

«Continuiamo a credere che la qualità della professione passi necessariamente dalla qualità della formazione. Offrire ai commercialisti occasioni di alta specializzazione significa investire non soltanto sulla categoria, ma sull’intero tessuto economico e produttivo del territorio. Un professionista preparato e costantemente aggiornato rappresenta una garanzia per le imprese, per le istituzioni e per tutti gli interlocutori con cui si confronta».

È dunque nel segno della continuità e del rinnovamento che Stefano Poeta intende portare avanti il proprio impegno: valorizzare la professione, accrescere il patrimonio di competenze dei commercialisti reggini e contribuire, attraverso la formazione, alla crescita e alla competitività del territorio.