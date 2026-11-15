Martone, grande partecipazione alla Sagra della Castagna. Deodato (UNPLI Reggio Calabria): “Le piccole Pro Loco sono il cuore pulsante dei nostri borghi e non devono essere lasciate sole”

Una straordinaria atmosfera di festa, una grande partecipazione di pubblico e, soprattutto, il desiderio di ritrovarsi attorno alle tradizioni e all’identità del territorio hanno caratterizzato la Sagra della Castagna di Martone, organizzata dalla locale Pro Loco.

Nel cuore di questo piccolo e suggestivo borgo della Locride, Piazza Vittorio Emanuele si è trasformata in un vivace luogo di incontro e convivialità, richiamando cittadini, famiglie e visitatori, protagonisti di una giornata dedicata alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche e culturali calabresi.

A fare da protagoniste, naturalmente, le castagne e le immancabili caldarroste, accompagnate da un ricco percorso gastronomico attraverso i sapori più autentici della cucina popolare. Particolarmente apprezzati gli stand delle zeppole e quelli dedicati ai panini della tradizione, preparati con trippa, carne di capra, salsiccia e hamburger, il tutto accompagnato da un buon vino locale.

Un’offerta gastronomica capace di raccontare, attraverso piatti semplici e genuini, la storia di una comunità profondamente legata alle proprie radici.

Grande attenzione è stata riservata anche ai più piccoli, grazie alle attività di animazione e ai laboratori artistici per bambini, che hanno contribuito a rendere la manifestazione un momento di festa e partecipazione per tutta la famiglia.

Non sono mancati la musica e lo spettacolo, con le coinvolgenti esibizioni di tarantella, espressione della cultura popolare calabrese e simbolo di una tradizione che continua a tramandarsi attraverso le generazioni.

Ad arricchire ulteriormente il programma della giornata anche il raduno delle auto d’epoca, organizzato in collaborazione con il Club Auto Storiche di Gioiosa Ionica, presieduto da Vincenzo Mazzaferro. Un’iniziativa particolarmente apprezzata che ha richiamato l’attenzione degli appassionati e dei visitatori, offrendo l’opportunità di ammirare vetture storiche e testimonianze di un patrimonio motoristico ricco di fascino e memoria.

Alla manifestazione ha preso parte anche il Presidente dell’UNPLI Reggio Calabria, Rocco Deodato, presente per testimoniare concretamente la vicinanza della rete delle Pro Loco provinciali alle associazioni che operano nei piccoli centri.

«Ho voluto essere presente a Martone non soltanto per partecipare a una bella manifestazione, ma soprattutto per esprimere personalmente la vicinanza e il sostegno della nostra organizzazione a una Pro Loco che, nonostante le difficoltà che caratterizzano la vita associativa nei piccoli borghi, continua a lavorare con passione e determinazione per la propria comunità», ha dichiarato Rocco Deodato.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente della Pro Loco di Martone, Totò Imperitura, e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa. Organizzare una manifestazione di questo genere in una piccola realtà richiede sacrifici, impegno e una straordinaria volontà di mettersi al servizio degli altri. La grande partecipazione registrata dimostra che, quando una comunità viene coinvolta e valorizzata, sa rispondere con entusiasmo».

Per il Presidente provinciale UNPLI, la manifestazione rappresenta anche un’importante occasione di riflessione sul futuro delle piccole associazioni e sul ruolo che esse rivestono nella salvaguardia dell’identità culturale dei territori.

«Le Pro Loco dei piccoli comuni rappresentano un patrimonio umano e sociale straordinario. Spesso sono formate da pochi volontari che, con risorse limitate e grandi sacrifici personali, riescono a mantenere vive tradizioni, manifestazioni e occasioni di aggregazione che altrimenti rischierebbero di scomparire. In questi territori la Pro Loco non è soltanto un’associazione che organizza eventi: è un presidio di socialità, un punto di riferimento per i cittadini e uno strumento fondamentale per contrastare l’isolamento e lo spopolamento dei nostri borghi».

Deodato ha inoltre sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione e il sostegno reciproco all’interno del sistema associativo provinciale.

«Credo fermamente che la forza dell’UNPLI debba misurarsi anche, e soprattutto, nella capacità di essere vicina alle realtà più piccole e a quelle che attraversano momenti di difficoltà. Non possiamo limitarci a valorizzare soltanto le grandi manifestazioni e le associazioni più strutturate. Dobbiamo costruire una rete solidale, nella quale ogni Pro Loco possa sentirsi parte di una grande famiglia, trovando ascolto, collaborazione e sostegno. Nessuna Pro Loco deve sentirsi sola e nessuna comunità deve essere lasciata indietro».

La Sagra della Castagna ha rappresentato dunque non soltanto un appuntamento gastronomico e culturale, ma anche un esempio concreto di come il volontariato possa contribuire alla vitalità dei piccoli borghi, trasformando le tradizioni in occasioni di incontro, partecipazione e promozione territoriale.

Un particolare apprezzamento è stato rivolto anche al Presidente Vincenzo Mazzaferro e al Club Auto Storiche di Gioiosa Ionica per la collaborazione e il contributo offerto alla riuscita della manifestazione.

«Porto via da Martone l’immagine di una comunità viva, accogliente e orgogliosa delle proprie tradizioni. È questa la Calabria che dobbiamo sostenere e raccontare: quella dei piccoli borghi, dei volontari, delle persone che non si arrendono e che continuano a credere nel futuro del proprio paese. Come UNPLI Reggio Calabria continueremo a essere al fianco di queste realtà, perché sostenere una piccola Pro Loco significa sostenere un’intera comunità», ha concluso Deodato.

La riuscita della Sagra della Castagna conferma il valore delle manifestazioni popolari come strumenti di valorizzazione del territorio e dimostra che, anche nei centri più piccoli, l’impegno e la passione dei volontari possono dare vita a importanti momenti di aggregazione e promozione culturale.