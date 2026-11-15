I rappresentanti delle Associazioni “Casa della Comunità Siderno”, “Corsecom Sanità”, e “Centro Aggregazione Socio-Culturale Senior Siderno” incontrano l’assessore regionale Calabrese

Il 14 Novembre 2026 i rappresentanti delle Associazioni “Casa della Comunità Siderno”, “Corsecom Sanità”, e “Centro Aggregazione Socio-Culturale Senior Siderno” hanno avuto un incontro con l’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Lavoro, Turismo, dr. Giovanni Calabrese, alla presenza della Sindaca di Siderno, dott.ssa Maria Teresa Fragomeni, che ha coordinato gli interventi.

Il tema affrontato ha riguardato l’annoso problema dei fondi stanziati e ancora non spesi per il completamento strutturale della Casa di Comunità di Siderno.

La Sindaca ha ben illustrato la delicata tematica concordando totalmente con le istanze promosse dai Comitati Civici ed ha rivolto all’Assessore Calabrese un caloroso appello e risolvere il problema al più presto.

L’Assessore Calabrese, d’altro canto, ha attentamente ascoltato e, dopo aver raccolto informazioni più dettagliate dal Responsabile RUP del procedimento, Ing. Riccardo Gioberti, anch’egli presente, si è personalmente impegnato a farsi carico della questione con gli Organi Regionali Competenti.

In conclusione, la riunione è risultata costruttiva e si è svolta in un clima di reciproca fiducia, per cui i Rappresentanti Civici hanno deciso di rimanere in vigile attesa delle risposte che verranno dalla Regione, impegnandosi a informare successivamente l’opinione pubblica durante un incontro che sarà fissato a breve, alla presenza della Sindaca, dell’Assessore e della Dirigenza ASP Regionale.