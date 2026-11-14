“La falsità è la verità degli altri” - Oscar Wilde
HomeCalabriaReggio Calabria"THE RIGHT TO PLAY – Tutti protagonisti. Nessuno escluso!" a Reggio Calabria
CalabriaReggio Calabria

“THE RIGHT TO PLAY – Tutti protagonisti. Nessuno escluso!” a Reggio Calabria

Sette giorni di attività, campi sportivi aperti, comunità che si incontrano oltre i confini geografici e un appuntamento internazionale per lanciare un messaggio al mondo: nessun bambino deve essere privato del diritto di giocare. In occasione della Giornata mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 Novembre, il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Reggio Calabria, in collaborazione con UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute – Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia), promuove THE RIGHT TO PLAY – Tutti protagonisti. Nessuno escluso!
Un’iniziativa che nasce a Reggio Calabria e guarda al mondo, con collegamenti internazionali previsti con Beirut, in Libano, e con alcune realtà scolastiche del Cameroun, per costruire una mobilitazione condivisa a sostegno di uno dei diritti fondamentali dell’infanzia: il diritto al gioco e allo sport.
Non una semplice manifestazione sportiva. Non una celebrazione destinata a esaurirsi in una giornata. Ma un progetto che vuole trasformare lo sport in uno spazio concreto di diritti, opportunità, partecipazione e dignità.
IL GIOCO È UN DIRITTO. NON UN PRIVILEGIO.
Per milioni di bambini nel mondo, giocare non è una possibilità scontata. Ci sono bambini che crescono in territori devastati dai conflitti, altri che vivono condizioni di povertà, discriminazione ed esclusione sociale. Ci sono ragazzi con disabilità che incontrano ancora barriere fisiche e culturali e bambini che non possono accedere allo sport per ragioni economiche o per mancanza di strutture e opportunità.
A loro è dedicata questa iniziativa.
Il gioco non è soltanto divertimento. È libertà, relazione, crescita, amicizia, educazione e scoperta di sé.
Attraverso il gioco e lo sport, i bambini imparano a collaborare, rispettarsi, riconoscere le differenze e sentirsi parte di una comunità. Privare un bambino del diritto di giocare significa privarlo anche di una parte importante della sua infanzia.
THE RIGHT TO PLAY nasce proprio da questa consapevolezza: trasformare un principio universale in azioni concrete, coinvolgendo società sportive, associazioni, istituzioni, scuole, educatori, famiglie e comunità internazionali.
DAL 14 AL 20 NOVEMBRE: SETTE GIORNI PER CAMBIARE IL MODO DI VIVERE LO SPORT.
Il progetto si svilupperà attraverso cinque giornate tematiche, ciascuna dedicata a un aspetto fondamentale dei diritti dei bambini e dei ragazzi.
14–16 Novembre
UN LUOGO IN PIÙ PER GIOCARE
Aprire gli spazi sportivi significa aprire nuove possibilità. Le associazioni sportive aderenti metteranno a disposizione i propri impianti per organizzare attività gratuite, aperte a tutti e senza selezioni, compatibilmente con le strutture e le risorse disponibili.
Un campo, una palestra o un semplice spazio di gioco potranno diventare luoghi di accoglienza, incontro e nuove opportunità.
L’obiettivo è semplice: fare in modo che ogni bambino possa trovare una porta aperta e uno spazio in cui sentirsi accolto.
17 Novembre
NESSUNO IN PANCHINA
Ogni giocatore conta. Nessuno deve restare indietro. Le società sportive proporranno giochi cooperativi e attività adattabili alle diverse abilità, senza eliminazioni e con ruoli che permettano a ciascuno di partecipare e contribuire. Non si tratterà di stabilire chi è il più bravo, ma di costruire un’esperienza in cui tutti siano importanti. Perché una squadra è davvero vincente quando nessuno viene lasciato in panchina e ogni bambino trova il proprio posto.
18 Novembre
IN CAMPO LE NOSTRE IDEE!
Il diritto di essere ascoltati. Il diritto di scegliere. Il diritto di partecipare.
Per un giorno saranno i ragazzi a decidere. Potranno stabilire le regole di una partita, proporre nuove modalità di gioco e organizzare le attività secondo le proprie idee. Gli adulti accetteranno la sfida, partecipando e sperimentando le regole stabilite dai più giovani. Un’esperienza concreta per riconoscere il valore della voce dei bambini e il loro diritto a esprimere opinioni e partecipare alle decisioni che li riguardano.
19 Novembre
UN CAMPO, TANTI DIRITTI
Nessuno deve restare fuori.
Una palestra, un campo sportivo, un cortile o una piazza diventeranno luoghi di incontro e riflessione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Gioco, sport, amicizia, ascolto, rispetto, inclusione e partecipazione saranno le parole attorno alle quali i ragazzi potranno confrontarsi, esprimere pensieri, desideri e proposte. Le loro parole, i disegni e i brevi video diventeranno una testimonianza collettiva da condividere attraverso i canali delle associazioni aderenti.
20 Novembre 
IL MINUTO CHE MANCA!
IL MONDO DELLO SPORT SI FERMA PER RICORDARE I BAMBINI E I RAGAZZI AI QUALI È ANCORA NEGATO IL DIRITTO DI GIOCARE.
È questo il cuore simbolico e Internazionale dell’intero progetto. Venerdì 20 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il CSI promuove IL MINUTO CHE MANCA, una mobilitazione che invita le società sportive, le scuole e le Associazioni italiane e le comunità internazionali ad aderire a un unico gesto collettivo. Alle ore 16:20, nei campi sportivi delle associazioni aderenti, il gioco si fermerà contemporaneamente.
Il pallone o l’attrezzatura sportiva saranno collocati al centro del campo. I giocatori si disporranno lungo il perimetro, lasciando simbolicamente vuoto lo spazio di gioco.
Un giovane atleta, un allenatore o un educatore pronuncerà ad alta voce il messaggio che accompagnerà la mobilitazione:
«UN MONDO IN CUI NON TUTTI POSSONO GIOCARE È UN MONDO CHE DEVE CAMBIARE».
Poi accadrà il gesto più significativo: tutti rientreranno in campo e formeranno un grande cerchio intorno al pallone o all’attrezzatura sportiva. Il gioco riprenderà, con la consapevolezza che quel diritto deve appartenere a tutti, senza distinzioni.
Accanto al pallone saranno collocate anche un paio di scarpe sportive: un simbolo semplice, ma potente, per rappresentare tutti quei bambini che aspettano ancora di poter entrare in campo.
Non sarà un minuto di silenzio.
Sarà un minuto di consapevolezza, un minuto di responsabilità, un minuto dedicato a chi non ha ancora avuto la possibilità di giocare.
DA REGGIO CALABRIA A BEIRUT, FINO AL CAMEROUN: IL DIRITTO AL GIOCO NON HA CONFINI.
La dimensione internazionale rappresenta uno degli elementi caratterizzanti dell’iniziativa. Nel pomeriggio del 20 Novembre è previsto un collegamento simultaneo con alcune delle realtà che avranno aderito alla mobilitazione internazionale.
Sono previsti collegamenti da Arghillà, Reggio Calabria, con il Palestine Youth Club di Shatila, a Beirut, e con l’Ecole bilingue maternelle et primaire CBC Nsape di Douala, in Cameroun.
Saranno occasioni di incontro e condivisione nelle quali bambini, ragazzi, educatori e comunità sportive potranno sentirsi parte di un’unica iniziativa, pur vivendo in contesti geografici e sociali differenti. Campi sportivi, scuole e spazi di gioco potranno così diventare luoghi simbolicamente collegati da un messaggio comune.
Non importa dove si nasce. Non importa quale sia la propria condizione sociale. Non importa quali difficoltà si debbano affrontare. Ogni bambino ha diritto di giocare. Ogni bambino ha diritto di partecipare. Ogni bambino ha diritto di sentirsi parte del mondo.
L’OBIETTIVO: COSTRUIRE UNA RETE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO AL GIOCO.
THE RIGHT TO PLAY vuole andare oltre la settimana del 14–20 novembre. L’ambizione è favorire la costruzione di una rete internazionale di associazioni sportive, istituzioni, scuole, educatori e comunità che riconoscano nello sport uno strumento concreto di tutela dei diritti dell’infanzia, inclusione e promozione umana.
L’iniziativa vuole lanciare un appello al mondo dello sport internazionale: l’accesso al gioco e alla pratica sportiva non può dipendere dalle condizioni economiche, dalle abilità fisiche, dal contesto sociale o dal luogo di nascita di un bambino.
Ogni società sportiva può fare la differenza. Ogni spazio aperto può creare un’opportunità. Ogni gesto può contribuire a cambiare qualcosa.
UN APPELLO AL MONDO: NESSUN BAMBINO DEVE ESSERE LASCIATO FUORI.
Il CSI Reggio Calabria e UNICRI invitano organizzazioni sportive, istituzioni, reti internazionali, scuole, associazioni, educatori e tutti coloro che operano per la tutela dei diritti dell’infanzia a partecipare e sostenere THE RIGHT TO PLAY.
Non vogliamo limitarci a celebrare i diritti dei bambini per un solo giorno.
Vogliamo trasformare quei diritti in esperienze quotidiane, in opportunità accessibili, in gesti concreti e in una cultura dello sport capace di accogliere tutti.
Vogliamo che ogni campo sportivo diventi un luogo in cui le differenze non rappresentino un ostacolo, ma una ricchezza.
Un luogo in cui nessuno venga escluso, nessuno venga dimenticato e nessuno debba rinunciare al proprio diritto di giocare.
Perché lo sport è molto più di una competizione: è educazione, dignità, libertà e appartenenza.
E perché il futuro di una società si misura anche dalla capacità di non lasciare indietro i suoi bambini.
IL 20 NOVEMBRE NON RESTIAMO A GUARDARE. FERMIAMOCI UN MINUTO, PERCHÉ TUTTI POSSANO TORNARE A GIOCARE.
UN SOLO GESTO. CENTINAIA DI CAMPI. UN’UNICA VOCE GLOBALE.
THE RIGHT TO PLAY!
TUTTI PROTAGONISTI. NESSUNO ESCLUSO!
ADESIONI E PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE
Le associazioni sportive, le scuole, le organizzazioni e le realtà interessate a partecipare sono invitate a inviare la propria adesione all’indirizzo:
Nella comunicazione occorre indicare:
Nome dell’associazione, organizzazione o scuola.
Città e Paese.
Nome e recapito del referente.
Ogni adesione contribuirà a costruire una mobilitazione internazionale per un diritto che non conosce confini:
IL DIRITTO DI OGNI BAMBINO DI GIOCARE.
Articolo PrecedenteIl treno della Costa Viola: dalla Regione 50mila euro per il progetto che unisce Palmi e Seminara
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

“Alfa e Omega”, due donne, un’attesa e un destino: il noir esistenziale in scena a Reggio Calabria

Il reggino Saverio Malara nel cast di “Captivated”, il film con Al Pacino e Katie Holmes

Straordinario successo della Cadi Antincendi Futura contro il Cus Molise: 4-2

Ivan Donchev torna ad Acri con il quinto appuntamento dell’integrale delle 32 Sonate di Beethoven: “Il Teatro musicale”

San Gregorio d’Ippona, una mozione per modernizzare il Consiglio comunale: registrazioni audiovisive, partecipazione da remoto e diretta streaming delle sedute

Vibo Marina, la proposta della strada della littorina ignorata in consiglio comunale. Petracca: “Si preferisce non guardare al futuro del territorio”

Tripla corona tricolore per Gabry Driver

Il treno della Costa Viola: dalla Regione 50mila euro per il progetto che unisce Palmi e Seminara

Centro Studi Internazionale Luigi Lilio: nuovi membri, un sito ufficiale e un programma di ricerca internazionale

Delitti in Emilia Romagna del 1992: ergastolo definitivo per il boss Nicolino Grande Aracri

Il basket moderno tra spettacolo, tecnologia e nuove forme di intrattenimento

Giornata Mondiale del Diabete, a Lamezia Terme informazione, prevenzione e solidarietà. Una sedia, mille attenzioni: il valore di non lasciare nessuno solo

Vumbaca Reggio BiC, visita della Commissione ACES Europe: la realtà paralimpica calabrese conquista i delegati

Mazzei a Mezzogiorno Amaranto: “In estate ho aspettato la Reggina. Il Sambiase? Arriverà tranquillo…”

Tribunale di Rossano, Rapani replica a Baldino: “Il suo emendamento non è stato bocciato, era irricevibile e senza coperture”

Cosenza, giovedì l’incontro con gli studenti sulla figura di Pietro Mancini

Gizzeria, i Costruttori Nautici finanziano lo studio scientifico sui Laghi La Vota: droni subacquei per mappare i fondali

Inarcassa incontra i territori, grande partecipazione all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

‘Ndrangheta, Davi: “Richichi non vive più ad Archi da mesi”

Giornata Mondiale della Prematurità, all’Auditorium Zanotti Bianco il concerto di beneficenza dell’associazione Eracle ODV

I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza: “Della stessa sostanza dei sogni”. Al via la campagna di Orientamento per le iscrizioni 2027-2028

Carpanzano, aperto il collegamento sul viadotto della Medio Savuto. Caputo: “Una risposta per i cittadini e per il territorio”

“Memoria e Futuro”: i Rotary Club Cosenza e Cosenza Nord esplorano il patrimonio del Museo dei Brettii e degli Enotri

Sicurezza urbana, Caputo (FdI): “61mila euro per vigilanza notturna nell’estate 2027”

Calabria, 116 eventi climatici estremi. Pd: “Prevenzione prioritaria, governo e Regione ancora fermi”

Siderno (RC), nasce “I Love Christmas”: il 15 novembre la presentazione del progetto natalizio

Colletta Alimentare, sabato 14 novembre la 30ª edizione: ecco i punti vendita di riferimento in Calabria

SS 106, recuperato un cervo italico tra Montepaone e Montauro

Isola di Capo Rizzuto, un bene confiscato diventa casa per i giovani: il 17 novembre la presentazione di “Approdi di Legalità”

Morto dopo il pestaggio fuori dalla discoteca a Sangineto: accusato lascia il carcere e va ai domiciliari

Alta tensione nel carcere di Catanzaro: detenuti rubano le chiavi a un agente e lo sequestrano

• Tarsia, trovato un lupo appenninico morto sulla SP 197: al via gli esami per chiarire le cause del decesso

Cosenza, il CAV “R. Lanzino” inaugura la nuova sede

Rizziconi, la vaccinazione antinfluenzale entra a scuola: il 19 novembre al via il progetto “Tienimi per mano, nonno”

Scioglimenti per mafia, Calabria prima in Italia con il 35% dei casi. Avviso Pubblico: “Serve una riforma non più rinviabile”

Serie A3 femminile, scontro al vertice tra imbattute: la Tonno Callipo fa visita alla capolista Padova

60° anniversario dell’Ara votiva dedicata ai Caduti calabresi: la cerimonia nella sede del Comando Militare Esercito “Calabria”

UniCal: piano contro il caro-affitti e borse di studio al 100% degli idonei entro dicembre

La Calabria incanta Perugia e conquista Eurochocolate 2026

La ‘Ncartamu Turruni Igers Experience a Taurianova per raccontare l’arte del torrone artigianale

Voglia di rialzarsi subito: la Dierre riparte dal Pianeta Viola. Sabato alle 19 arriva Marsala

La Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia ha celebrato un anniversario importante: “Trent’anni di Registro delle Imprese: verso nuove sfide”

Riqualificazione del Borgo di Pentedattilo: la Giunta Comunale approva il progetto di fattibilità da 2 milioni di euro

Una ricetta per un libro: Pediatra Mary “prescrive” la lettura ad alta voce e invita la città allo Scuolabus delle storie

Doppio appuntamento con il basket giovanile: arrivano l’Academy Nazionale e “Ogni Regione Conta”

34 milioni di euro per la nuova condotta idrica Calusia-Crotone, Cavallo: “Dal Ministro Salvini una risposta concreta”

Convocato il Consiglio comunale di Crotone: i 10 punti all’ordine del giorno

Crotone: i provvedimenti alla viabilità cittadina per il 18 novembre

RAEE, il progetto di Progitec e del Comune di Cassano ammesso al finanziamento del Bando 2026

La sottosegretaria Savino incontra la rappresentanza di Forza Italia Palmi

Ha fatto tappa a Reggio Calabria il tour di Inarcassa “Progettare il futuro. Inarcassa incontra i territori”

Verbicaro: sulle tracce di Bacco, il Comune rilancia la rigenerazione del centro storico

Parco Nazionale dell’Aspromonte, approvato il Bilancio 2027: tutela, turismo sostenibile e nuove opportunità per il territorio

Frecciarossa da Sibari, Laghi: “La Sibaritide e la fascia ionica non possono restare territori di serie B”

“L’Isola del Bello”, a Catanzaro tre giorni dedicati al fascino del vintage, tra oggetti, storie e ricordi senza tempo

Svimez, Tridico: “Occhiuto racconta una Calabria che non esiste, i dati fotografano la realtà”

Karate, la Falcomatà-Archi protagonista ai Campionati Regionali: cinque studenti sul podio e qualificazioni nazionali

Prevenzione incendi: il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Ordine degli Ingegneri di Cosenza insieme per la sicurezza tecnica del cittadino

Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, sabato 14 novembre al Teatro Comunale di Badolato va in scena lo spettacolo multidisciplinare...

Giusi Princi: “Calabria candidata a Regione europea dello Sport 2028. Orgogliosa di aver promosso questo percorso”

Diálogos, torna a Cosenza il Festival di Filosofia, Psicoanalisi e Arte: tre giorni dedicati al “Tempo dell’inquietudine”

Rosarno, sparano con un fucile ad un’auto e fuggono: arrestato un 20enne

Omicidio dei fratelli Luciano e Massimo Merlino: un arresto

Il 15 novembre a Lamezia Terme in scena “Tre amiche e uno sciatore”

Autunno caldo per la Cgil. Sei piazze per lo sciopero generale del 20 Novembre. Il 28 mobilitazione per il Mezzogiorno a Napoli

Reggio: il 20 novembre conversazione su Grazia Deledda

Il 16 novembre a Catanzaro il workshop “Il turismo in Calabria: struttura e prospettive di sviluppo”

I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza: “Della stessa sostanza dei sogni”

Il progetto “Educazione alla Legalità Economica” della Guardia di Finanza nelle scuole di Crotone

Lamezia Terme, una Cittadella Multifunzionale nel cuore della Calabria: Forza Italia rilancia la rigenerazione dell’area ex Zuccherificio ed ex Opificio

Fondi per il Natale, De Cicco (DPM) chiede 200mila euro per Cosenza: “Basta squilibri territoriali, anche la città dei Bruzi merita pari dignità”

Reggio: il 14 novembre la cerimonia del 38^ Premio Anassilaos di Arte Cultura Economia Scienze Filosofia Storia Giovani

Reggio: domani la presentazione di “Ghosting. Amore,silenzio e dipendenza nelle relazioni online”, di Francesco Musolino

Cecilia Cesario debutta nella giuria di X Factor Albania: “Cercherò l’anima che canta, l’artista autentico”

A Birra Cala l’Award per il Management 2026 del Polo PMI UniCal

SkirollCup Montagna Calabria fa tappa sull’Aspromonte: domenica il via da Santo Stefano

La Calabria rende omaggio a Francesco Guccini: concerti-tributo a Caanzaro e Reggio Calabria

Idrico, Sudano (Lega): “Dal Mit 64,9 mln per interventi Crotone e invasi Calabria”

• Strisce blu a Cosenza, l’opposizione all’attacco: “Scelta senza confronto, ipotecata la città per 25 anni”

Palmi, la Sottosegretaria al MEF Sandra Savino in visita istituzionale a Palazzo San Nicola

Rappresentanza, contrattazione e salario giusto: siglata l’intesa tra imprese e sindacati, il plauso di Unindustria Calabria

Elisa D’Elia (Puliservice): “Contro Pizzo bella reazione del gruppo. Ora testa alla prossima sfida”

Emergenza abitativa, cresce la pressione sulle famiglie: aumentano gli sfratti e le richieste di esecuzione. I dati della UIL

“Ogni partita è una finale: a Fano per fare la nostra prestazione”. Le parole di Davide Saitta alla vigilia del nuovo impegno della Domotek

Scido: installato il Postamat di ultima generazione. Un nuovo servizio nell’ambito del Progetto Polis

Il Generale scrittore Luigi Del Vecchio protagonista a Melito Porto Salvo: il noir di Ostuni conquista anche la Calabria

“Scrigno dello Sport 2026”: il mare incontra il borgo, lo sport incontra la storia Il 14 e 15 novembre 2026 la Cronoscalata Bova Marina

Crotone, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Akrea

Cassano All’Ionio – Torre di Milone e Teatro all’Aperto, il consigliere di Maggioranza Luigi Garofalo presenta un’interrogazione

Slow Wine 2027: tutto pronto per la presentazione regionale della guida vini di Slow Food

Domani a Siderno “La differenziata non va mai in vacanza…neanche in autunno” incontro con Legambiente e Conai

Idrico, Loizzo (Lega): “Contro siccità 64,9 mln per Calabria, Salvini mantiene impegno”

La Cadi Antincendi Futura alla sfida contro il Cus Molise

Università: Borse di studio, risorse MUR in aumento in Calabria. Stanziati 51,7 milioni di euro

Dal 18 al 20 dicembre ad Acri la XXV edizione di Assaporagionando

“Il coraggio della normalità”, il report di Avviso Pubblico racconta la rinascita di Siderno

Lamezia Terme: oltre 55mila euro per i sostegni atipici

Agricoltura, Ranuccio (PD): “Giovani agricoltori intrappolati dalla partita IVA: la Giunta regionale intervenga subito”

Presentate le nuove sale operatorie della U.O.C. Oculistica del GOM di Reggio Calabria. Frittelli: “Costruiamo un Ospedale sempre più fruibile per i cittadini”

Caloveto: 380mila euro per mettere in sicurezza il depuratore comunale

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook