Il treno della Costa Viola: dalla Regione 50mila euro per il progetto che unisce Palmi e Seminara

La Regione Calabria continua a investire sulla valorizzazione dei territori e del turismo esperienziale, premiando le progettualità capaci di fare rete e promuovere le identità locali. In questo contesto si inserisce il finanziamento ottenuto dal Comune di Palmi, capofila di un partenariato con il Comune di Seminara, che ha visto riconosciuto l’intero contributo richiesto di 50 mila euro nell’ambito dell’avviso regionale “Calabria Attrattiva”.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria, prenderà forma “Il Treno della Costa Viola – Sistema Integrato Mare-Monti tra Palmi e Seminara”, un progetto innovativo pensato per promuovere il territorio attraverso un’offerta turistica integrata che collega mare, montagna, cultura, artigianato, enogastronomia e tradizioni locali.

L’iniziativa trasforma il treno in una vera porta d’accesso alla Costa Viola, creando itinerari che dalla stazione di Palmi accompagneranno i visitatori alla scoperta della Tonnara, dello Scoglio dell’Ulivo, del Parco Archeologico dei Tauriani, del Monte Sant’Elia, del Tracciolino e del patrimonio culturale e artigianale di Seminara.

Determinante è stata anche la capacità del Comune di Palmi di costruire una rete territoriale coinvolgendo associazioni, operatori turistici, imprese, artigiani, produttori e realtà culturali che contribuiranno alla realizzazione degli itinerari e delle esperienze previste dal progetto.

Sono previsti dodici appuntamenti tematici nel corso dell’anno, con l’obiettivo di contrastare la stagionalità e promuovere il territorio anche nei periodi tradizionalmente meno frequentati dai visitatori.

Il finanziamento ottenuto rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro di programmazione svolto dai Comuni coinvolti e testimonia l’attenzione della Regione Calabria verso progetti capaci di valorizzare le eccellenze territoriali, creare opportunità economiche e rafforzare l’attrattività delle destinazioni turistiche calabresi. Il progetto punta infatti a costruire un modello di turismo sostenibile e condiviso, in grado di generare nuove occasioni di sviluppo per l’intera Costa Viola.

Il progetto prevede il coinvolgimento di una rete territoriale composta da associazioni, operatori turistici, imprese, artigiani, produttori e realtà culturali locali, chiamati a contribuire alla costruzione di un’offerta turistica innovativa e integrata.

Sono inoltre programmati dodici appuntamenti tematici finalizzati alla promozione del territorio durante tutto l’arco dell’anno, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici e la valorizzazione delle eccellenze locali.

Un importante risultato che rafforza il percorso di promozione turistica e sviluppo territoriale intrapreso dal Comune di Palmi in collaborazione con le istituzioni e gli operatori della Costa Viola.