‘Ndrangheta, Davi: “Richichi non vive più ad Archi da mesi”

“Non vivrebbe più ad Archi già da qualche mese. Nella casa del rione di Reggio Calabria nord dove risiede ancora la famiglia, con il suo nome ancora sulla porta, Massimiliano Richichi non si trova”. Lo ha appurato Klaus Davi che ha realizzato una serie di interviste in loco (visibili nel video realizzato con la postproduzione di Massimo Saladino, link: https://youtu.be/qVmQi-Jnz9w). Classe 1985, indagato dalla DDA di Milano per tentata truffa e falso con aggravante mafiosa, secondo quanto si racconta nel quartiere si sarebbe allontanato e si troverebbe ora in Bulgaria. I vicini lo dicono sottovoce: “Non lo vediamo da mesi. Se n’è andato”. La moglie, raccontano, si sarebbe barricata in casa. I figli vanno a scuola come gli altri bambini di Archi. “Vidi co Uttaccanu” – “vedi che lo arrestano”, sibilano molti cittadini e vicini, ipotizzando evoluzioni investigative che però al momento non hanno alcun fondamento. Richichi, che ha a suo carico una condanna per favoreggiamento della latitanza del boss Domenico Condello detto ‘u pacciu’, è al centro dell’inchiesta sul tentato prelievo di quasi un milione di euro dal Fondo Unico Giustizia, dove lo Stato custodisce i soldi sequestrati alla criminalità. Di quale somma parliamo? Parliamo, secondo la ricostruzione degli inquirenti ancora tutta da dimostrare, della somma che Domenico Bruno avrebbe tentato di far risultare come restituzione spettante a Richichi. L’altro indagato è Bruno, 55 anni, ex autista dell’ufficio GIP del Tribunale di Milano poi diventato operatore giudiziario. Secondo l’accusa si sarebbe insinuato nel Tribunale fino ad avere accesso, secondo gli inquirenti, a documenti coperti da segreto d’ufficio e ai registri del Fondo. Il trucco ipotizzato dalla Procura: fingere che il giudice avesse ordinato di restituire quasi un milione a Richichi, con documenti che gli inquirenti ritengono falsi. Soldi che, secondo l’accusa, non gli sarebbero spettati e che non sono mai arrivati a destinazione, intercettati prima grazie alle indagini della Guardia di Finanza. Da Archi, teatro cruento della seconda guerra di ‘ndrangheta, dove il 13 ottobre 1985, proprio l’anno di nascita di Richichi, in via Mercatello fu ucciso don Paolo De Stefano, fino al cuore del Tribunale di Milano. Secondo la verifica di Davi, Richichi è formalmente residente in Bulgaria dal giugno 2025, una scelta molto probabilmente dovuta a motivi di lavoro, vista la sua attività di compravendita di autoveicoli. La Bulgaria è una delle piazze più usate per il commercio di auto usate verso l’Est Europa, con costi e immatricolazioni più convenienti che in Italia”.