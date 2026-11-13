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Inarcassa incontra i territori, grande partecipazione all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Grande partecipazione e significativo riscontro per la tappa reggina di “Progettare il futuro – Inarcassa incontra i territori”, l’iniziativa promossa da Inarcassa e svoltasi giovedì 12 novembre presso l’Aula Magna “Antonio Quistelli” dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

L’incontro, alla presenza del Presidente di Inarcassa, Ing. Massimo Garbari, e dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico, Ordini professionali, rappresentanze sindacali, studenti e giovani professionisti, con l’obiettivo di approfondire i temi della previdenza, dell’assistenza e delle prospettive future delle professioni tecniche.

Articolata in due sessioni, la giornata ha favorito un dialogo costruttivo sulle trasformazioni che interessano il mondo delle professioni, ponendo particolare attenzione al valore della cultura previdenziale, alla sostenibilità dei percorsi lavorativi e all’importanza di accompagnare le nuove generazioni di architetti e ingegneri verso scelte professionali sempre più consapevoli.

Particolarmente significativa la sessione mattutina, dedicata al “Dialogo con le istituzioni”, che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni regionali, comunali e accademiche. Tra questi, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, l’Assessore regionale Eulalia Micheli, con competenze in materia di Istruzione, Sport e Politiche giovanili, l’Assessore del Comune di Reggio Calabria Antonino Maiolino, con delega al Personale, e il Prof. Massimo Lauria, Prorettore alla Ricerca dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

La loro partecipazione ha conferito ulteriore rilievo all’iniziativa, rafforzando il confronto tra istituzioni pubbliche, sistema universitario, enti previdenziali e rappresentanze professionali sulle prospettive di sviluppo delle professioni tecniche, sulle opportunità per le nuove generazioni e sull’importanza di costruire percorsi condivisi di crescita e valorizzazione delle competenze sul territorio.

Un sentito ringraziamento è rivolto all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per l’ospitalità e la preziosa collaborazione, con particolare riferimento ai tre Dipartimenti coinvolti, rappresentati dai rispettivi Direttori: la Prof.ssa Consuelo Nava, Direttrice del Dipartimento di Architettura e Design (dAeD); il Prof. Ing. Giuseppe Barbaro, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali (DICEAM); e il Prof. Ing. Claudio De Capua, Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile (DIIES).

La loro partecipazione ha testimoniato il valore strategico del rapporto tra università e mondo professionale, sottolineando il ruolo fondamentale della formazione e della conoscenza nella preparazione dei professionisti di domani.

Un particolare riconoscimento va all’Arch. Arrigo Lagazzo, Delegato Inarcassa per gli Architetti PPC della provincia di Reggio Calabria e Consigliere del Direttivo della Fondazione Inarcassa, con delega ai bandi e ai rapporti con le rappresentanze sindacali di categoria, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), e all’Ing. Francis Cirianni, Delegato Inarcassa per gli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria, per l’impegno profuso nella promozione dell’iniziativa e nel consolidamento del rapporto tra Inarcassa e le comunità professionali locali.

Fondamentale il contributo degli Ordini professionali, che hanno svolto un ruolo significativo di raccordo istituzionale e organizzativo, favorendo la partecipazione e il coinvolgimento dei rispettivi iscritti.

In particolare, l’Arch. Santina Dattola, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria, e l’Ing. Francesco Foti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, hanno sostenuto e accompagnato il percorso organizzativo dell’iniziativa, contribuendo a rafforzare il dialogo tra la Cassa previdenziale e le rappresentanze professionali del territorio.

Un contributo significativo al confronto è stato offerto anche dalle rappresentanze sindacali di categoria presenti, che hanno portato all’attenzione dei partecipanti le principali criticità che interessano oggi il mondo delle professioni tecniche, con particolare riferimento alle condizioni di esercizio della libera professione, alla tutela del lavoro professionale e alle prospettive delle nuove generazioni.

COMUNICATO STAMPA • REGGIO CALABRIA • 13.11.2026

In tale contesto si è distinto l’intervento dell’Arch. Maria Siclari vice presidente FederArchitetti, nuova realtà sindacale di categoria recentemente costituitasi sul territorio. Il suo contributo ha posto l’accento sulle problematiche e sulle istanze dei giovani professionisti, evidenziando la necessità di affrontare in maniera concreta le criticità che condizionano l’accesso e la permanenza nella libera professione.

Un intervento particolarmente significativo, in linea con il dibattito e gli obiettivi perseguiti a livello nazionale, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di costruire condizioni più eque e sostenibili per l’esercizio della professione, valorizzare il lavoro degli architetti e degli ingegneri e garantire maggiori opportunità di crescita, tutela e rappresentanza alle nuove generazioni.

Di particolare interesse la sessione pomeridiana, dedicata al valore della previdenza e rivolta soprattutto agli studenti e ai giovani professionisti. Un momento di approfondimento e orientamento che ha posto al centro le esperienze concrete, le opportunità e le sfide che attendono le nuove generazioni.

In questo contesto si inserisce anche l’intervento dell’Arch. Benedetta Facciolo, Consigliera dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, che ha portato la propria testimonianza professionale, contribuendo al confronto sulle prospettive lavorative e sulle responsabilità che accompagnano l’avvio e lo sviluppo della carriera professionale.

Un ringraziamento è rivolto, inoltre, all’Arch. Giuseppe Mangano, Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, per il supporto assicurato alle attività organizzative e al coordinamento dell’iniziativa sul territorio.

Il positivo riscontro registrato conferma quanto sia importante promuovere occasioni di incontro e confronto tra università, istituzioni, enti previdenziali, Ordini e rappresentanze sindacali. In questo scenario, gli Ordini assumono un ruolo centrale non soltanto nella rappresentanza e nella tutela delle categorie, ma anche nei processi di formazione, orientamento e accompagnamento dei professionisti lungo tutto il loro percorso lavorativo. Parallelamente, le rappresentanze sindacali contribuiscono a dare voce alle istanze della categoria e a portare all’attenzione delle istituzioni le criticità e le prospettive del lavoro professionale.

La giornata di Reggio Calabria ha rappresentato, dunque, un’importante testimonianza del valore della collaborazione e della condivisione di obiettivi tra i diversi protagonisti del sistema professionale. Un percorso da proseguire e consolidare, nella consapevolezza che investire nella cultura previdenziale, nella formazione, nella tutela del lavoro e nel dialogo intergenerazionale significa contribuire concretamente alla crescita delle professioni e alla costruzione di un futuro più consapevole, sostenibile e ricco di opportunità per gli architetti e gli ingegneri di oggi e di domani.

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