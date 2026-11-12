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Terme di Galatro: bilancio positivo per il progetto “Benessere e Salute” del Comune di Cinquefrondi. Il plauso dell’Amministratore Mimmo Lione

Si è concluso il progetto “Benessere e Salute: Tutti alle Terme”, promosso dall’Amministrazione comunale di Cinquefrondi, nel mese di ottobre 2026.

 

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Michele Conia e dall’Assessora Roberta Manfrida, ha offerto ai cittadini un soggiorno termale non residenziale con trasporto gratuito presso la struttura delle Terme di Galatro, unendo con successo la prevenzione medica al contrasto all’isolamento relazionale e mettendo al centro la dignità e la cura delle fasce più fragili della popolazione.

 

L’Amministratore Unico delle Terme di Galatro, Mimmo Lione, ha tracciato un bilancio ampiamente positivo dell’iniziativa: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, al Responsabile Servizio Politiche Sociali Giuseppe Macrì e a tutta l’Amministrazione comunale per aver scelto le Terme di Galatro come partner scientifico e terapeutico di questa straordinaria iniziativa sociale. È stata una scelta politica lungimirante che ha dimostrato una rara sensibilità verso la salute pubblica e l’inclusione della popolazione anziana».

 

Durante tutto il periodo di permanenza, la presenza entusiasta dei cittadini di Cinquefrondi all’interno dello stabilimento, con la loro straordinaria vivacità ha trasformato la struttura termale in un autentico luogo di incontro, gioia e vitalità comunitaria.

 

I riscontri avuti, con l’immediato beneficio che i partecipanti hanno ricevuto dai trattamenti, confermano l’assoluta validità scientifica delle cure termali.

 

«Le acque di Galatro – sottolinea l’Amministratore Lione – possiedono proprietà terapeutiche certificate, ideali per la prevenzione e la cura, e vederne gli effetti positivi sia sul piano fisico che su quello del benessere psicologico e relazionale è per noi il traguardo più importante».

 

Le Terme di Galatro continuano, dunque, a proporsi come presidio sanitario e sociale d’eccellenza per tutto il territorio metropolitano, pronte a supportare anche in futuro i comuni che, come Cinquefrondi, considerano la salute dei propri cittadini un bene comune e una responsabilità quotidiana.

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