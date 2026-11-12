Slow Wine 2027: tutto pronto per la presentazione regionale della guida vini di Slow Food

Restituisce la fotografia della Calabria del vino che non ha «un solo centro né una sola voce» ma ne segue l’evoluzione «senza indulgere nell’esotismo riservato alle periferie e senza ricorrere alla consueta retorica del riscatto: non si tratta più di sostenere che la Calabria del vino ha delle potenzialità, ma di prendere atto che molte di esse sono già diventate realtà». E’ la sintesi introduttiva di Slow Wine la guida vini di Slow Food che nelle pagine dedicate alla Calabria sottolinea come sia arrivato il tempo di «trasformare questa vitalità in un sistema più riconoscibile, capace di affrontare un mercato difficile senza rinunciare alla propria diversità, ad oggi il suo patrimonio più prezioso».

Il volume 2027 sarà presentato in un evento multiforme lunedì 16 Novembre presso il Polo Culturale Altafiumara Resort & Spa di Villa San Giovanni con diversi momenti dedicati agli operatori e al pubblico. Si parte alle 17:00 con la Formazione e Confronto riservato esclusivamente agli operatori di settore (posti limitati e prenotazione obbligatoria al numero 348.6055716) con Alessandro Marra, vice curatore nazionale di Slow Wine. Poi alle 18:00 la presentazione ufficiale della guida a cura di Slow Food Calabria, la consegna degli attestati e dei premi speciali ai produttori, alle aziende del territorio e ai locali del Bere Slow arricchito dall’intermezzo culturale di Daniele Castrizio, professore di Numismatica all’UniMe.

A seguire a partire dalle 19:30 il viaggio sensoriale tra i banchi d’assaggio con i vini dei produttori della guida sarà accompagnato dalle creazioni culinarie dello chef Antonio Battaglia che ha scelto di utilizzare i Presidi Slow Food e Prodotti dell’Arca del gusto della Calabria.