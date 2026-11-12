SkirollCup Montagna Calabria fa tappa sull’Aspromonte: domenica il via da Santo Stefano

Proseguono le tappe del progetto SkirollCup Montagna Calabria con il 1° Trofeo Skiroll Aspromonte, in programma domenica 15 novembre sulla SS 184 Gallico-Gambarie con partenza alle ore 10 da Santo Stefano in Aspromonte (RC).

Una competizione inserita nella stagione agonista del Comitato Fisi Calabro Lucano che ha un significato particolare, poiché si tratta della prima gara di skiroll dislocata nello splendido comprensorio montano che si affaccia sullo stretto di Messina.

Una gara da disputare in Tecnica Libera, aperta a tutte le categorie e organizzata sinergicamente dagli Sci Club Montenero e Ski Team Gambarie, utile alle qualificazioni regionali. Le premiazioni si svolgeranno al termine della competizione a Gambarie d’Aspromonte.

Lo SkirollCup Montagna Calabria è un circuito virtuoso che si compone di cinque tappe – di cui due già effettuate, a Morano Calabro e Camigliatello Silano – da realizzare con il sostegno della Regione Calabria, settore Grandi Eventi e Manifestazioni Sportive – Anno 2026, pensato per promuovere il territorio montano regionale coniugando sport e turismo, dando visibilità ad ambienti naturali carichi di suggestioni. Le prossime tappe si terranno a Cotronei (Kr), al Villaggio Baffa, e a San Giovanni in Fiore (Cs), sul Monte Gimmella.

Il rinnovato Comitato FISI Calabro Lucano si appresta a vivere la stagione agonistica 2026/2027 forte di un ritrovato entusiasmo.