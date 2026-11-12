Scido: installato il Postamat di ultima generazione. Un nuovo servizio nell’ambito del Progetto Polis

È stato installato presso l’Ufficio Postale di Scido un Postamat di ultima generazione, intervento che rientra nel più ampio Progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali, promosso da Poste Italiane con l’obiettivo di favorire la coesione territoriale e migliorare l’accesso ai servizi nei piccoli Comuni.

Il nuovo ATM rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di modernizzazione dei servizi postali sul territorio, mettendo a disposizione dei cittadini uno strumento tecnologicamente avanzato, che consentirà di effettuare numerose operazioni in maniera più semplice, sicura e autonoma.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministrazione comunale e dal sindaco Giuseppe Zampogna, che hanno accolto positivamente l’installazione del nuovo dispositivo.

«Accogliamo con grande soddisfazione questo importante intervento, che si inserisce nel percorso di innovazione e potenziamento dei servizi destinati ai piccoli Comuni. Il Progetto Polis rappresenta un’opportunità concreta per le comunità locali, perché contribuisce a ridurre le distanze tra cittadini e servizi, garantendo maggiori possibilità di accesso anche nei territori più periferici. Il nuovo Postamat costituisce un servizio importante per Scido e per i suoi cittadini, soprattutto per le persone anziane e per quanti hanno maggiori difficoltà a raggiungere centri più grandi».

L’Amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento a Poste Italiane per l’attenzione riservata al territorio di Scido, sottolineando il valore di iniziative che contribuiscono a contrastare lo spopolamento e a mantenere vivi i servizi essenziali nei piccoli centri.

Un risultato che si inserisce in una più ampia strategia di innovazione e inclusione, con l’obiettivo di rendere i piccoli Comuni sempre più moderni, accessibili e vicini alle esigenze dei cittadini.