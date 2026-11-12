Palmi, la Sottosegretaria al MEF Sandra Savino in visita istituzionale a Palazzo San Nicola

Il Comune di Palmi ha accolto questa mattina la visita istituzionale della Sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Sandra Savino, giunta a Palazzo San Nicola dopo gli incontri programmati presso la sede locale dell’Agenzia delle Entrate e il Comando della Compagnia della Guardia di Finanza.

Ad accoglierla il Sindaco Giovanni Calabria, insieme ai componenti della Giunta comunale, al Presidente del Consiglio, ai consiglieri di maggioranza e ai funzionari dell’Ente. Presente anche il Consigliere regionale Giuseppe Mattiani.

Nel suo intervento di saluto, il Sindaco Calabria ha espresso soddisfazione per una visita che rappresenta un’importante occasione di confronto tra le istituzioni nazionali e le realtà locali, evidenziando la volontà dell’Amministrazione di rappresentare le esigenze del territorio e di rafforzare il dialogo con il Governo.

La Sottosegretaria Savino ha sottolineato l’importanza del contatto diretto con i Comuni e con le comunità locali, evidenziando come l’ascolto delle esigenze di amministratori, operatori economici, professionisti e cittadini rappresenti un elemento essenziale per costruire politiche pubbliche efficaci e rispondenti ai bisogni reali dei territori.

Nel corso dell’incontro, l’esponente del Governo ha inoltre manifestato apprezzamento per la città di Palmi, ricordando di averne conosciuto storia e tradizioni attraverso i racconti di collaboratori originari del territorio. Un riferimento particolare è stato rivolto alla Varia, indicata come esempio di patrimonio culturale capace di rafforzare l’identità di una comunità e, al tempo stesso, di generare opportunità di sviluppo e crescita.

La Sottosegretaria ha poi evidenziato il ruolo strategico che Palmi può svolgere all’interno della Città Metropolitana di Reggio Calabria, invitando a valorizzare le occasioni di cooperazione istituzionale e territoriale per accrescere le opportunità di sviluppo dell’intera area.

Ampio spazio è stato dedicato anche ai temi della semplificazione amministrativa e dell’innovazione nei rapporti tra cittadini ed enti pubblici. In tale contesto, la Savino ha illustrato alcune iniziative allo studio del Governo, tra cui la sperimentazione di strumenti innovativi come l’IMU precompilata, finalizzati a rendere più semplice e trasparente l’interazione tra contribuenti e pubblica amministrazione.

Al termine dell’incontro, la Sottosegretaria ha ribadito l’auspicio che il dialogo tra Governo ed Enti locali possa proseguire in maniera costante e strutturata nel tempo, trasformando la visita odierna in un punto di partenza per nuove occasioni di confronto e collaborazione istituzionale.