Palmi (RC), domani la visita del sottosegretario all’Economia Sandra Savino. Il sindaco Calabria: “Occasione preziosa di dialogo su finanza locale e sviluppo”

Domani, giovedì 12 novembre, il Comune di Palmi avrà l’onore di accogliere il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, On. Sandra Savino, nell’ambito della visita istituzionale in Calabria programmata dal MEF. L’incontro presso Palazzo San Nicola è previsto alle ore 10:15 ed è inserito nel calendario ufficiale della missione istituzionale del Sottosegretario.

Ad accogliere il rappresentante del Governo sarà il Sindaco Giovanni Calabria, insieme all’Amministrazione comunale, per un momento di confronto dedicato ai temi della finanza degli enti locali, della fiscalità e delle opportunità di sviluppo per il territorio.

«La visita del Sottosegretario Sandra Savino rappresenta un’importante occasione di dialogo istituzionale tra il Governo nazionale e la nostra comunità – dichiara il Sindaco Giovanni Calabria -. Palmi conferma il proprio ruolo strategico nell’area metropolitana e guarda con grande attenzione a tutti i temi che riguardano la sostenibilità finanziaria degli enti locali, il sostegno agli investimenti pubblici e la valorizzazione delle potenzialità economiche del territorio».

«La delega affidata al Sottosegretario Savino comprende materie particolarmente rilevanti per i Comuni italiani, dalla finanza locale ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate, fino alle questioni connesse alla fiscalità e alla competitività dei territori. Sarà un’occasione preziosa per rappresentare le esigenze della nostra città e condividere le prospettive di crescita che stiamo costruendo con impegno e responsabilità».

L’incontro si concluderà con un punto stampa nel corso del quale saranno illustrati i contenuti del confronto istituzionale e gli spunti emersi per il futuro del territorio.