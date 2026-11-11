Gioia Tauro, Colosimo (FIT Cisl): “Bene i 30 milioni per Medcenter”

«Accogliamo con favore la decisione della Regione Calabria di sostenere con un contributo pubblico di circa 30 milioni di euro il piano di investimenti di Medcenter Container Terminal, nell’ambito di un programma complessivo da 93 milioni destinato al potenziamento e all’ammodernamento delle infrastrutture e delle attrezzature portuali di Gioia Tauro. È un segnale importante di attenzione verso uno degli asset strategici per l’economia regionale e per il sistema nazionale dei trasporti e della logistica».

È quanto dichiara Sergio Colosimo, della FIT CISL Calabria, commentando le notizie relative al sostegno regionale al programma di sviluppo del terminal container.

«Il rafforzamento della capacità operativa di Gioia Tauro costituisce un passaggio fondamentale per consolidarne la competitività nel Mediterraneo e affrontare le sfide poste dall’evoluzione dei traffici marittimi. L’introduzione di nuove tecnologie e l’automazione dei processi rappresentano opportunità che devono essere accompagnate da un’adeguata valorizzazione del capitale umano, attraverso percorsi di formazione, aggiornamento professionale e attenzione costante alla sicurezza e alle condizioni di lavoro».

Per Colosimo, particolare rilievo assume la dimensione occupazionale dell’investimento: «L’incremento di circa 200 unità lavorative associato al programma di sviluppo rappresenta un dato significativo, da leggere positivamente anche alla luce del percorso di crescita già intrapreso dal terminal. È importante che questa dinamica possa consolidarsi nel tempo, favorendo occupazione stabile e qualificata e accompagnando l’evoluzione tecnologica con un confronto costante tra azienda e rappresentanze dei lavoratori».

«Al tempo stesso – prosegue Colosimo – occorre guardare oltre il perimetro del terminal. Il potenziamento di Gioia Tauro deve procedere insieme allo sviluppo dell’intermodalità ferroviaria, della logistica retroportuale e dei collegamenti dell’ultimo miglio, affinché l’incremento dei traffici possa generare maggiori ricadute economiche e occupazionali sul territorio. Il porto dispone delle potenzialità per rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di hub internazionale e diventare un punto di riferimento sempre più rilevante per la movimentazione delle merci da e verso il sistema produttivo nazionale».

In questa prospettiva, la FIT CISL Calabria guarda con interesse anche alle iniziative per il rafforzamento del sistema portuale, tra cui il percorso relativo all’Agenzia del lavoro portuale e le prospettive di sviluppo interportuale, nella convinzione che sia necessario ricondurre i diversi interventi a una strategia organica e condivisa.

«Le risorse pubbliche destinate a sostenere gli investimenti privati devono rappresentare un moltiplicatore di sviluppo per l’intero territorio. Per questo riteniamo fondamentale che istituzioni, Autorità di Sistema Portuale, imprese e organizzazioni sindacali continuino a confrontarsi sulle prospettive industriali, occupazionali e infrastrutturali dello scalo».

«Gioia Tauro deve continuare a crescere non soltanto nei volumi movimentati, ma anche nella capacità di generare lavoro di qualità, nuove competenze e sviluppo per la Calabria – conclude Colosimo –. È questa la prospettiva nella quale gli investimenti annunciati possono assumere un valore strategico e duraturo».