Cinque anni alla guida di Africo, il sindaco traccia il bilancio: “Oltre due milioni per il territorio, nuove scuole e l’orgoglio dei nostri giovani”

<<L’8 novembre 2026,sono trascorsi cinque anni esatti dal giorno in cui ho assunto l’incarico di Sindaco di Africo. Cinque anni intensi, faticosi e bellissimi, vissuti al fianco di una comunità che ha creduto nella rinascita del proprio paese.

Giungevamo a un Africo reduce da un lungo commissariamento, con il desiderio più grande di tornare a essere un paese normale: un paese di servizi, di opere, di opportunità, soprattutto per i nostri giovani e per le nostre famiglie, Oggi quel sogno è sempre più vicino. In questi cinque anni, insieme alla Giunta e al Consiglio comunale, abbiamo rimesso Africo in moto. Abbiamo riportato il Comune tra i protagonisti della programmazione regionale e nazionale, conquistando finanziamenti importanti: dall’edilizia scolastica alla messa in sicurezza del territorio, con circa due milioni di euro destinati al rischio idrogeologico e alla mitigazione idraulica del torrente Frasso e del costone Serro-Maglia. Abbiamo avviato la Cittadella scolastica socio-educativa con il nuovo asilo nido, investito nella viabilità urbana, nel decoro e nell’efficientamento energetico del paese, restituito dignità e vivibilità ai nostri spazi comuni e ai nostri impianti sportivi, come lo Stadium di via Capo Bruzzano vero gioellino tra i piu moderni e più belli della Calabria.

Ma il vero tesoro di questi cinque anni non sono i numeri: è la gente. Sono i giovani che hanno scelto di credere in questa terra, come Costantino Favasuli che da Africo è arrivato a vestire una maglia della Serie A.

Africo oggi è questo: una comunità che non si arrende.

Il mio ringraziamento va a tutti i cittadini, a chi ha lavorato con me in questi anni dentro e fuori le istituzioni, agli uomini e alle donne dell’Amministrazione comunale. Un pensiero grato e affettuoso va a chi ci ha lasciato in questo quinquennio e che continua, idealmente, a camminare con noi.

Cinque anni fa chiedemmo ad Africo di ripartire. Oggi possiamo dire, con orgoglio e umiltà, che la strada è stata tracciata: resta ancora tanto da fare, ma il seme è stato gettato e la comunità ha dimostrato di saperlo coltivare. Perché Africo, la nostra Africo, in alto non si ferma.>>

Così il sindaco di Africo, Domenico Modaffari.