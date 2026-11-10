Rider investito a Reggio Calabria: è in prognosi riservata

Un rider di nazionalità pakistana è ricoverato in prognosi riservata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente è avvenuto mentre il lavoratore era impegnato nella consegna di cibo a domicilio per conto di una nota piattaforma del settore. La Polizia locale ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, informando tempestivamente il magistrato di turno della Procura di Reggio Calabria.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza della categoria, provocando l’immediata reazione di Nidil Cgil Calabria e Nidil Cgil Area Metropolitana Reggio Calabria.

I sindacati hanno richiamato l’attenzione sulle condizioni estreme in cui operano quotidianamente i rider, costretti a muoversi nel traffico cittadino e sotto qualsiasi condizione meteorologica, all’interno di un sistema digitale che gestisce consegne e compensi influenzando i ritmi lavorativi.

I rappresentanti dei lavoratori hanno ribadito che la salute e la sicurezza non possono essere scaricate come responsabilità individuali su chi pedala, chiedendo con forza alle aziende delle piattaforme di garantire formazione, prevenzione, strumenti di protezione adeguati e condizioni di lavoro realmente sicure.