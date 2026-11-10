Caulonia, scontro sulla Chiesa della Badia: l’Amministrazione Cagliuso replica all’opposizione con atti e passaggi burocratici

Franco parla di un progetto «approvato in fretta» e di un finanziamento svanito nel nulla; chi conosce la macchina amministrativa, e lei dovrebbe conoscerla, sa bene che un bene ecclesiastico sottoposto a tutela non si ripara con un cartello né con un post, ma attraverso un percorso che coinvolge la Soprintendenza, la proprietà e gli enti finanziatori. Ed è quel percorso che questa Amministrazione ha costruito, passo dopo passo, mentre altri preferivano guardare altrove.

Oggi quel lavoro ha prodotto un risultato concreto: l’intervento sulla Chiesa dei Minniti rientra nella programmazione della Soprintendenza per gli anni 2027/2029. Non solo. Si è già tenuto un incontro tra il Comune, con gli uffici dell’Area Urbanistica e dell’Area Economico-Finanziaria, e i rappresentanti della Curia, per definire insieme tempi, competenze e modalità di recupero che restituisca la Badia al centro storico e alla comunità.

«Non accettiamo lezioni da chi, per cinque anni, è passato davanti a quella chiesa chiusa senza mai alzare lo sguardo», afferma il Sindaco Francesco Cagliuso. «La Badia è chiusa da più di quindici anni e il degrado che vediamo oggi è il frutto di un abbandono lunghissimo, che la consigliera Franco ha ereditato, gestito e lasciato esattamente com’era. Noi abbiamo scelto di fare il contrario, abbiamo bussato a tutte le porte, dalla Regione alla Protezione Civile fino alla Soprintendenza, e oggi abbiamo un intervento programmato e un tavolo aperto con la Curia. La differenza tra noi e loro è tutta qui: loro attaccano i cartelli, noi firmiamo gli atti.»

Sulla stessa linea l’Assessore ai Beni Culturali Maria Campisi, che ha seguito personalmente l’intera interlocuzione istituzionale: «Ho firmato personalmente le richieste alla Protezione Civile e alla Soprintendenza, e ogni passaggio è documentato con numero di protocollo e data. Trovo sconcertante che chi ha avuto cinque anni a disposizione per occuparsi della Badia e non lo ha fatto oggi parli di promesse mancate. Se la consigliera Franco avesse avuto davvero a cuore la chiesa, avrebbe potuto chiedere gli atti, informarsi, magari collaborare: avrebbe scoperto che il lavoro c’è ed è a buon punto. Ha preferito la scenografia. Noi continueremo a preferire i fatti, fino al giorno in cui la Badia riaprirà le sue porte ai cauloniesi.»

La consigliera Franco annuncia che questa è solo la «prima puntata». Ne prendiamo atto. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, continuerà a rispondere come ha fatto oggi: con le date, i protocolli e i risultati. Una serie che, a differenza della sua, non si è interrotta dopo il primo episodio”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’Amministrazione comunale di Caulonia.