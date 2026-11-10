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Caulonia, scontro sulla Chiesa della Badia: l’Amministrazione Cagliuso replica all’opposizione con atti e passaggi burocratici

“Un nastro, un cartello scritto a mano e qualche fotografia. E’ questo il contributo che la capogruppo di Rinnoviamo Caulonia, Luana Franco, ha ritenuto di offrire alla causa della Chiesa di Santa Maria dei Minniti, detta della Badia. Un gesto che sarebbe persino apprezzabile, se non arrivasse da chi questo paese lo ha amministrato per cinque anni senza mai accorgersi che quella chiesa era chiusa, abbandonata e in progressivo degrado. Perché lo stato di abbandono della Badia non nasce ieri, la chiesa è chiusa da oltre quindici anni. Quindici anni, cinque dei quali con la consigliera Franco seduta tra i banchi della maggioranza e del governo cittadino. In quel quinquennio non risultano un sopralluogo, una perizia, una richiesta di finanziamento, una nota alla Soprintendenza. Nulla. La scoperta della Badia, per l’ex amministrazione, coincide esattamente con il passaggio all’opposizione.

Ai cauloniesi dobbiamo la verità, e la verità sta negli atti, protocollati e consultabili da chiunque, compresa la consigliera Franco. A seguito del cedimento di un travetto ligneo della copertura, in data 28 agosto 2025 l’Ufficio Tecnico Comunale ha effettuato un sopralluogo al fine di verificare e documentare lo stato di fatto e le condizioni della copertura. All’esito del sopralluogo, la situazione è stata tempestivamente comunicata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria, trattandosi di un bene sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali. Il 23 ottobre 2025 (prot. n. 24777) il Comune ha inoltrato formale richiesta di finanziamento al Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/1990 sugli edifici di culto. Il 6 novembre 2025 la Giunta ha approvato, con la Delibera n. 417, la perizia tecnica ed economica per la messa in sicurezza e il ripristino della copertura. Del 27/11/2025 è la nuova richiesta alla Regione. Il 19 gennaio 2026, dopo il ciclone Harry, è partita la richiesta di intervento in somma urgenza alla Protezione Civile regionale, che il 27 gennaio ha risposto di non avere competenza su tale tipo di intervento. Il 9 aprile 2026 il Comune ha rinnovato alla Soprintendenza la richiesta urgente di intervento, anche con fondi ministeriali, e il 22 aprile la Soprintendenza ha riscontrato programmando il proprio sopralluogo.

Altro che «non se n’è saputo più nulla»: si sa tutto, perché è tutto scritto. La consigliera

Franco parla di un progetto «approvato in fretta» e di un finanziamento svanito nel nulla; chi conosce la macchina amministrativa, e lei dovrebbe conoscerla, sa bene che un bene ecclesiastico sottoposto a tutela non si ripara con un cartello né con un post, ma attraverso un percorso che coinvolge la Soprintendenza, la proprietà e gli enti finanziatori. Ed è quel percorso che questa Amministrazione ha costruito, passo dopo passo, mentre altri preferivano guardare altrove.

Oggi quel lavoro ha prodotto un risultato concreto: l’intervento sulla Chiesa dei Minniti rientra nella programmazione della Soprintendenza per gli anni 2027/2029. Non solo. Si è già tenuto un incontro tra il Comune, con gli uffici dell’Area Urbanistica e dell’Area Economico-Finanziaria, e i rappresentanti della Curia, per definire insieme tempi, competenze e modalità di recupero che restituisca la Badia al centro storico e alla comunità.

«Non accettiamo lezioni da chi, per cinque anni, è passato davanti a quella chiesa chiusa senza mai alzare lo sguardo», afferma il Sindaco Francesco Cagliuso. «La Badia è chiusa da più di quindici anni e il degrado che vediamo oggi è il frutto di un abbandono lunghissimo, che la consigliera Franco ha ereditato, gestito e lasciato esattamente com’era. Noi abbiamo scelto di fare il contrario, abbiamo bussato a tutte le porte, dalla Regione alla Protezione Civile fino alla Soprintendenza, e oggi abbiamo un intervento programmato e un tavolo aperto con la Curia. La differenza tra noi e loro è tutta qui: loro attaccano i cartelli, noi firmiamo gli atti.»

Sulla stessa linea l’Assessore ai Beni Culturali Maria Campisi, che ha seguito personalmente l’intera interlocuzione istituzionale: «Ho firmato personalmente le richieste alla Protezione Civile e alla Soprintendenza, e ogni passaggio è documentato con numero di protocollo e data. Trovo sconcertante che chi ha avuto cinque anni a disposizione per occuparsi della Badia e non lo ha fatto oggi parli di promesse mancate. Se la consigliera Franco avesse avuto davvero a cuore la chiesa, avrebbe potuto chiedere gli atti, informarsi, magari collaborare: avrebbe scoperto che il lavoro c’è ed è a buon punto. Ha preferito la scenografia. Noi continueremo a preferire i fatti, fino al giorno in cui la Badia riaprirà le sue porte ai cauloniesi.»

La consigliera Franco annuncia che questa è solo la «prima puntata». Ne prendiamo atto. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, continuerà a rispondere come ha fatto oggi: con le date, i protocolli e i risultati. Una serie che, a differenza della sua, non si è interrotta dopo il primo episodio”.

E’ quanto si legge in un comunicato stampa dell’Amministrazione comunale di Caulonia.

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