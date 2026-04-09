Reggio Futura inaugura la propria segreteria: appuntamento domenica 12 aprile in via Tripepi

– Il movimento politico Reggio Futura inaugurerà ufficialmente la propria segreteria cittadina domenica 12 aprile alle ore 17:30, in via Tripepi 87/89, nel centro di Reggio Calabria.

L’apertura della sede rappresenta un momento significativo nel percorso politico e organizzativo del movimento in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La segreteria sarà un luogo di riferimento per attività, incontri e iniziative rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di favorire partecipazione, ascolto e confronto sui temi prioritari per il futuro della città.

All’iniziativa prenderà parte anche Francesco Cannizzaro, Deputato della Repubblica e candidato a Sindaco per la coalizione di centrodestra, la cui presenza sottolinea il valore politico dell’appuntamento e l’avvio di una fase intensa di dialogo con il territorio.