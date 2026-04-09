Nomina Giuseppe Campagna a Presidente del Tribunale, Ripepi (AP): “Garanzia di legalità e rigore istituzionale per Reggio”

“La nomina di Giuseppe Campagna alla guida del Tribunale di Reggio Calabria non è solo una notizia positiva per il mondo giudiziario, ma rappresenta un segnale di stabilità e competenza per l’intera comunità reggina”. Lo afferma in una nota Massimo Ripepi, Consigliere Comunale, Presidente della Commissione Controllo e Garanzia e Segretario Regionale di Alternativa Popolare Calabria.

“Conosciamo bene lo spessore umano e professionale del dottor Campagna, un magistrato che ha saputo negli anni interpretare il proprio ruolo con equilibrio e assoluta dedizione”, prosegue Ripepi.

“In una città complessa come la nostra, avere al vertice del Tribunale una figura che conosce profondamente le dinamiche del territorio è un valore aggiunto imprescindibile. Come Presidente della Commissione Controllo e Garanzia, non posso che salutare con estremo favore una scelta che valorizza il percorso intrapreso e assicura la continuità di un impegno instancabile a difesa delle regole.”

“Il lavoro che attende il nuovo Presidente è di estrema responsabilità”, prosegue Ripepi. “Siamo certi che, sotto la sua guida, il Tribunale continuerà a essere quel presidio di legalità invalicabile di cui Reggio ha bisogno per crescere. La sua esperienza e il suo rigore sono la migliore risposta alle istanze di giustizia che arrivano dai cittadini e dalle istituzioni sane della città.”

“Ho sempre creduto nella giustizia“, puntualizza il Segretario di AP, “e forte di una esperienza personale particolarmente intensa, sento il dovere di invitare tutti a non perdere fiducia: talvolta è necessario attendere, ma grazie all’operato di giudici giusti, la giustizia umana, che precede quella divina, arriva.”

“A nome di Alternativa Popolare e del mio ufficio istituzionale, rivolgo al Presidente Campagna i più sinceri auguri di buon lavoro, fiducioso che il suo mandato saprà onorare una volta di più il prestigio della magistratura reggina, pilastro fondamentale per il riscatto del nostro territorio”, conclude Massimo Ripepi.