Primarie del centrosinistra, Panetta: “Grande partecipazione e larga vittoria di Battaglia. Una prova di maturità politica da cui riparte di slancio la sfida per governare Reggio”

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria esprime grande soddisfazione per la partecipazione registrata alle primarie del centrosinistra che hanno portato all’elezione del candidato sindaco Domenico Battaglia, risultato nettamente vincitore al termine di una giornata che ha visto migliaia di cittadini recarsi ai seggi in tutta la città.

“È stata una bellissima pagina di democrazia per Reggio Calabria – dichiara il segretario metropolitano del Pd Giuseppe Panetta – e voglio innanzitutto ringraziare i cittadini che hanno scelto di partecipare a questo importante momento di confronto e di scelta. Un ringraziamento sincero va anche ai candidati Massimo Canale e Giovanni Muraca, che con serietà e spirito costruttivo hanno contribuito ad animare questa competizione, così come ai tanti volontari e ai componenti dei seggi che, con impegno e passione, hanno reso possibile lo svolgimento delle primarie”.

“Il Pd – prosegue Panetta – aveva espresso una piena convergenza sulla candidatura di Domenico Battaglia e il risultato emerso dalle urne rappresenta un riconoscimento importante per il suo percorso e per la proposta politica che, insieme al partito, ha saputo mettere in campo per il futuro della città”.

“Questa giornata – aggiunge il segretario metropolitano – rappresenta anche una prova di maturità politica dell’intero centrosinistra reggino, che ha scelto la strada della partecipazione, del confronto democratico e della condivisione delle scelte, coinvolgendo direttamente i cittadini nella selezione della futura guida della città. Una scelta che ha finito con il convincere anche chi, inizialmente, non ne era pienamente convinto”.

“Adesso – conclude Panetta – dopo questa grande pagina di democrazia parte una nuova fase che affronteremo con slancio ed entusiasmo per affrontare con determinazione la campagna elettorale per le elezioni comunali, con l’obiettivo di costruire una proposta forte e credibile per il governo di Reggio Calabria. Lo faremo insieme, valorizzando il contributo di tutti i candidati che hanno preso parte alle primarie e rafforzando l’unità della coalizione attorno a Domenico Battaglia”.