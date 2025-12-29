Versace alla premiazione delle squadre di pallavolo reggine: “Da Città metropolitana forte impegno sulle palestre scolastiche”

Il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha partecipato oggi al Consiglio regionale, alla cerimonia annuale di premiazione delle squadre di pallavolo distintesi nel campionato 2024/2025. L’evento è stato organizzato dal Comitato provinciale Fipav Reggio Calabria.

“L’impegno nello sport – ha detto Versace – è sempre stato prioritario nella nostra attività di amministratori pubblici. Come Città metropolitana il nostro impegno è stato proteso affinché i nostri giovani, soprattutto nelle scuole, potessero vivere a pieno strutture in grado di garantire, nelle rispettive palestre, standard di alta qualità. Anche nella mia delega specifica – ha aggiunto Versace – ho puntato molto sulle palestre scolastiche che, come da nostra programmazione, d’intesa con il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, rappresentano un punto di riferimento per le tante società sportive, anche della pallavolo, attive sul territorio”.