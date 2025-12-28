29 ardimentosi al XIV Cimento invernale della Locride

Si può dire superata a pieni voti la tradizionale sfida alle acque del Mar Ionio d’inverno giunta quest’anno alla sua quattordicesima edizione. 29 ardimentosi, dai 6 ai 69 anni di età, hanno scelto con gioia di fare il tuffo in mare.

L’associazione Zephyria, nella figura del suo Presidente, Annunziato Gentiluomo, la realtà associativa Salvamento Locride Mare, attraverso il suo Direttore Giuseppe Pelle, e l’Università Popolare ArtInMovimento APS, grazie alla sensibilità del suo Vice Presidente Giulio Gentiluomo, sono soddisfatte e ringraziano il loro staff, gli accorsi, i temerari, le testate giornalistiche e l’amministrazione comunale di Locri, in particolare l’assessore Domenica Bumbaca, per come si è spesa per l’evento.

“Nonostante il vento fresco della giornata odierna, senza previsione alcuna sul numero, sono giunte ben ventinove meravigliose anime, uomini e donne, adulti e bambini, animati dal volersi divertire e mettere in gioco. In molti sono stati bloccati dall’influenza e hanno preferito presenziare senza buttarsi. Imprevisti dell’ultimo minuto hanno, invece, costretto altri a spostarsi dalla Ionica, ma col cuore sono stati lì. In particolare Agostino Lauria, Alfonso Pellegrino e Bruno Chiricosta di cui abbiamo percepito la vicinanza. Sono felice: il sorriso e l’energia presenti ritemprano anche i meno forti, sono nutrienti e motivanti per tutti, e mi fanno capire come sia importante continuare”, afferma Annunziato Gentiluomo.

“La musica è stata la ciliegina sulla torta di questo Cimento Invernale. I celeberrimi brani Settanta, Ottanta e Novanta proposti da Doktor Dee-jay hanno caricato tutti noi, unendoci ancora di più, facendoci sentire realmente un gruppo coeso. Abbiamo sognato sulle note dei brani più importanti di quegli anni, concludendo con Y.M.C.A. La musica è stata presente anche grazie ad Armando Quattrone che ha mantenuto l’impegno ed è arrivato proprio alle 12 in punto”, continua Giulio Gentiluomo.

“Col Cimento Invernale abbiamo celebrato il nostro sole e il nostro mare, che ci sostengono sempre. Anche se abbiamo dovuto spostare l’evento dal 26 al 28 dicembre, per maltempo, riteniamo di poter dire che è andata bene così. La Locride si conferma attenta a questa iniziativa che speriamo cresca di anno in anno”, sottolinea Giuseppe Pelle.

“Forse più delle altre edizioni questa XIV edizione è stata proprio per tutti, come il rituale si prefigge di essere. La più piccola di sei anni nuotava con la più grande di sessantanove anni: due donne a simbolo della forza del genere femminile che vuole dare il proprio contributo, facendo sentire la propria unica qualità, la sua specifica nota. Tante donne quest’anno e ciò che ci riempie di gioia. L’anno prossimo vorremmo superare i quaranta ardimentosi. Sarebbe veramente un magnifico colpo d’occhio: la bellezza di tanti cuori vibranti in mezzo alla bellezza del nostro territorio, intriso di storia e cultura”, conclude Annunziato Gentiluomo.

Si ricorda che il Cimento Invernale della Locride è stato inserito sia nel circuito de “I cimenti invernali di nuoto” a livello nazionale sia nel programma di Locri On Ice 2025.