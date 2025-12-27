Roccaforte del Greco: approvato il Bilancio di Previsione 2026

Nella seduta di Venerdì 19 dicembre 2025 il Consiglio Comunale di Roccaforte del Greco, presieduto dalla Presidente, Antonia Chilà, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2027, insieme all’aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028.

Relativamente all’importante documento economico-finanziario dell’Ente qual è il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2026 e allegati, si evidenzia che, dopo approfondita discussione all’interno del civico consesso, è stato approvato all’unanimità.

Con l’approvazione del bilancio di previsione abbiamo garantito tempi amministrativi virtuosi, capaci di facilitare l’operato del Comune e di consentire di lavorare fin dall’inizio dell’anno in piena efficienza, evitando il ricorso all’amministrazione provvisoria.

Pur in presenza dei nuovi tagli da parte del Governo, In un contesto di continua difficoltà da parte delle famiglie, l’Amministrazione Comunale ha cercato di non gravare ulteriormente su di loro cercando di continuare a garantire i servizi, nonostante l’aumento dei costi ed i sempre minori trasferimenti che gli enti locali ricevono dal Governo centrale.

L’Amministrazione Comunale ancora una volta ha deciso di NON aumentare la tassazione, che resta invariata a un livello che già era decisamente più basso rispetto ad altre realtà analoghe del territorio.

In un comune come quello di Roccaforte del Greco (pochi abitanti e territorio vasto), con poche entrate, costi alti dei servizi e delle manutenzioni, tutto ciò è stato possibile grazie ad una ricognizione attenta e puntuale delle voci di bilancio.

Oltre al bilancio, il Consiglio Comunale ha approvato anche il D.U.P., Documento Unico di Programmazione strettamente collegato al bilancio di previsione nel quale sono indicati gli indirizzi strategici dell’Ente in armonia anche con gli obiettivi di finanza pubblica.