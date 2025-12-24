Cocaina e pistola nascosta nella cassetta delle lettere: arrestato un uomo a Reggio Calabria

L’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria continua la sua azione di controllo del territorio con costanza, ottenendo risultati significativi nel contrasto ai traffici illeciti che minacciano la sicurezza urbana. In questo contesto si inserisce l’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Compagnia cittadina, che ha portato all’arresto di un uomo.

Durante un servizio mirato di monitoraggio, i Carabinieri hanno fermato il soggetto trovandolo in possesso di circa 250 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi termosaldate e pronta per la vendita, insieme a 1.300 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Le verifiche si sono estese all’abitazione dell’arrestato, dove sono stati rinvenuti tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Particolarmente rilevante il ritrovamento di una pistola calibro 9×19, nascosta nella cassetta delle lettere, insieme a 121 cartucce dello stesso calibro. Nella camera da letto sono stati inoltre sequestrati ulteriori 12.000 euro in contanti.

Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla detenzione illegale di armi resta una priorità dell’attività quotidiana dei Carabinieri di Reggio Calabria, inserita in un più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza che copre l’intera provincia.

Si ricorda che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che l’indagato deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva.