Rapina a mano armata al Toys Center di Reggio Calabria: bottino da 40mila euro

Ieri, a Reggio Calabria, due malviventi armati di pistola hanno compiuto una rapina al negozio di giocattoli “Toys Center” in via De Nava, nei pressi dell’incrocio con viale della Libertà.

I rapinatori hanno costretto i dipendenti a consegnare l’incasso del giorno precedente, riuscendo a portare via circa 40mila euro prima di fuggire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra mobile, che hanno avvisato la Procura e avviato le indagini.

Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio e della zona, mentre la scientifica ha effettuato rilievi all’interno dell’esercizio.

La squadra mobile sta inoltre ascoltando i dipendenti per ricostruire l’intera dinamica della rapina.