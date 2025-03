Scoperto nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria un deposito di auto rubate

I carabinieri di Reggio Calabria hanno individuato un garage abusivo nell’area nord del quartiere di Arghilla’, abitato prevalentemente da cittadini rom, nel corso di alcuni controlli del territorio. In un blocco di case popolari, i carabinieri hanno scoperto alcuni locali, inizialmente destinati a garage, abusivamente chiusi da muri, all’interno dei quali sono state rinvenute numerose autovetture sottratte ai legittimi proprietari in tutto il territorio reggino.

Perquisendo i locali, i carabinieri hanno anche sequestrato numerosi pezzi di ricambio prelevati dagli automezzi smontati, pronti per essere per essere venduti al mercato nero. Nelle scorse settimane, gli inquirenti dell’Arma erano intervenuti ripetutamente nell’area di Arghilla’, rinvenendo all’interno di alcune nicchie murate armi pesanti, come un mitragliatore Kalashnikov, pistole e munizioni di vario calibro, stupefacenti, esplosivi gia’ innescati, un piccolo arsenale pronto da usare contro eventuali nemici e per effettuare attentati.

L’area di Arghilla’, secondo le indagini, era diventata teatro del cosiddetto ‘cavallo di ritorno’, cioe’ la restituzione dell’autovettura rubata in cambio di una quantita’ di danaro in base al valore dell’automezzo, un sistema ricattatorio tipico della criminalita’ rom che da tempo preoccupa l’opinione pubblica reggina.