Palmi (RC), presentata la mostra “L’Alfabeto del Viaggio”

Ieri, domenica 26 gennaio 2025, presso il locale Officine Balena di Palmi, si è tenuta la presentazione della mostra “L’Alfabeto del Viaggio”, un evento promosso dal Circolo Pd di Palmi in collaborazione con Amnesty International – Circoscrizione Calabria.

L’appuntamento, come sottolineato dagli organizzatori, si inserisce perfettamente nel rinnovato spirito di rinascita e impegno civile della locale sezione del Partito Democratico locale, intenzionato a consolidare il proprio ruolo come motore di inclusione e dialogo sul territorio.La mostra, concepita come un viaggio attraverso immagini, colori e parole, si propone di sensibilizzare il pubblico sui diritti dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo, offrendo spunti di riflessione sui temi dell’accoglienza e della dignità umana. L’Alfabeto del Viaggio è una mostra di Amnesty international, realizzata dai partecipanti al quinto campo per i diritti umani a Lampedusa. L’alfabeto del Viaggio è stato realizzato sotto la guida dell’illustratore Lorenzo Terranera: colori, immagini e parole trasformano una settimana di approfondimenti sui diritti dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo in una mostra parlante.

L’incontro è stato aperto da Eliana Ciappina, segretaria del Circolo PD di Palmi, che ha sottolineato come questo evento rappresenti un ulteriore passo avanti nella costruzione di una comunità più coesa e consapevole delle sfide globali e locali legate ai diritti umani.

Tra gli interventi di rilievo, Antonio Grillea, referente di Amnesty International – Circoscrizione Calabria, ha condiviso esperienze e dati significativi, mentre l’avvocata Mimma Sprizzi ha illustrato esperienze legate hai migranti evidenziando le difficoltà burocratiche che i profughi affrontano quotidianamente.

L’attivista per i diritti umani Enzo Infantino, infine, ha portato un toccante racconto delle sue esperienze sul campo, invitando i presenti a non restare indifferenti di fronte alle ingiustizie. A moderare l’incontro è stato Pasquale Aquino, vicesegretario del Circolo PD di Palmi, che ha stimolato un dibattito partecipativo con il pubblico, contribuendo a rendere l’evento un momento di dialogo e scambio. La mostra sarà visitabile presso i locali di Officine Balena fino al 26 febbraio , dando a tutti la possibilità di immergersi in una narrazione potente e coinvolgente, capace di raccontare le storie di chi, in cerca di un futuro migliore. affronta viaggi pieni di difficoltà

Con questa iniziativa, il Circolo PD di Palmi ribadisce il proprio impegno per una politica vicina alle persone e attenta alle tematiche sociali, segnando un nuovo capitolo di impegno e partecipazione sul territorio.