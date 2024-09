“Il monte Aspro” con Fabrizio Ferracane e Salvatore Arena apre la rassegna Epic di Mana Chuma Teatro

A inaugurare la rassegna presso il Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere di Pellaro, alle 21:30, sarà il primo studio de “Il Monte Aspro”, una performance con il celebre attore di cinema e TV Fabrizio Ferracane (già vincitore di un Nastro d’argento) e con l’attore teatrale e co-direttore di Mana Chuma Teatro Salvatore Arena, per la regia di Massimo Barilla e dello stesso Arena, con musiche originali dal vivo di Luigi Polimeni.

Lo spettacolo, che si avvale della consulenza drammaturgica dello scrittore Gioacchino Criaco (autore del best seller “Anime nere”), pesca a piene mani nella migliore letteratura calabrese, da Saverio Strati allo stesso Criaco passando per Umberto Zanotti Bianco, e vuole essere un percorso di ricerca e rilettura critica dei processi storico-sociali e antropologici che hanno segnato le vicende della gente d’Aspromonte.

Riesaminare la complessità di questi processi, troppo spesso banalizzati in letture fatalistiche e di comodo, anche sulla base delle sue antichissime radici culturali e delle espressioni letterarie che hanno generato, può offrire un piccolo contributo di comprensione, di identificazione e, perché no?, di sano orgoglio e voglia di riscatto.

Il rapporto dell’area reggina con la storia e la cultura materiale e immateriale dei territori interni è di fondamentale importanza anche per la costruzione di percorsi, sempre più necessari ed emergenti, indirizzati verso uno sviluppo sostenibile, ecologico, armonico e in grado di valorizzare al meglio il rapporto con la terra, le culture pregiate, le emergenze culturali e paesaggistiche, anche recuperando una dimensione comunitaria che conosciamo bene e che è ancora viva.

A testimonianza della missione di Mana Chuma Teatro di essere parte attiva nella costruzione di reti sociali e culturali sul territorio, questa edizione è organizzata in stretta collaborazione con il Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere di Pellaro, che ospiterà tutti gli spettacoli, con l’UEPE Ufficio Esecuzione Penale Esterna – Ministero della Giustizia, in partenariato con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MArRC, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Reggio Calabria.

Nell’ottica della sostenibilità ambientale di EPIC Reggio ‘24 tutti gli allestimenti saranno a basso impatto energetico e non sarà quindi possibile per il pubblico recarsi al Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere con i mezzi privati. L’accesso sarà consentito solo tramite il servizio navetta dall’area mercatale di via Pietro Malara a Pellaro (nei pressi della rotonda di Sottolume, SS 106), attivo con continuità da 45 minuti prima a 45 minuti dopo ogni evento.