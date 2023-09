Presunte firme false per le liste a Platì, Ersilia Cedro: “Ora dimissioni di massa”

credo che sia questo il compito più nobile di un impegno politico ed amministrativo, mettersi a disposizione del territorio, contribuire attraverso le proprie competenze ad arricchirlo. Troppo spesso e troppe volte in questi ultimi tempi, la classe politica ha dato prova di non meritare la fiducia che i cittadini hanno riposto in essa e quest’ultima vicenda accaduta al comune di Platì ne è la riprova. Indipendentemente dal corso della giustizia, che sappiamo essere lungo, i rappresentanti politici devono dare subito un segnale di coerenza, di etica, di moralità – continua la prof.ssa Cedro – e infondere nei cittadini quel senso di dignità che sembra ormai perso. Politica vuol dire anteporre gli interessi della collettività a quelli del singolo, vuol dire operare nella più limpida legalità e trasparenza. Principi che stando a quanto letto dai giornali sono venuti a mancare e proprio perché estranea a qualsivoglia condotta “non regolare” emersa o che emergerà è maturata l’idea di dare l’unico segnale di dignità a mio avviso cioè di dimostrare ai nostri elettori di non essere incollati alle poltrone e assumersi le proprie responsabilità con la schiena dritta e la testa alta.

Quindi – conclude Ersilia Cedro – mi rivolgo ai colleghi consiglieri proponendo loro di ritrovarsi tutti insieme davanti al segretario comunale e rassegnare le dimissioni”.