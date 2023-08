Polistena Futura lancia una tre giorni dedicata ad approfondimenti politici ed eventi musicali

“Anche quest’anno Polistena Futura organizzerà tre giorni di approfondimenti politici ed eventi musicali. Grande spazio si darà a tematiche che coinvolgono i nostri cittadini ed il nostro territorio sicuri di interpretare i bisogni informativi e conoscitivi della popolazione residente e di chi vive determinate situazioni in prima persona.

Al centro dei dibattiti il pessimo stato dei servizi sociali e le inefficienze che compromettono l’erogazione di servizi all’altezza dei bisogni sempre più crescenti. Altro tema su cui Polistena Futura cercherà di focalizzare l’attenzione è la situazione dei lavoratori ex LSU/LPU del Comune di Polistena e i lavoratori tirocinanti.

Siamo convinti che la nostra azione si debba concentrare su contenuti verso i quali possiamo essere incisivi. L’ultima serata la dedicheremo ai cittadini e ai giornalisti che vorranno incontrarsi con il gruppo consiliare di Polistena Futura, saremo lieti di rispondere alle domande sulla nostra attività politica al servizio della nostra cittadina.

L’intrattenimento musicale vedrà protagonisti, come nella scorsa edizione, apprezzati artisti del territorio come Vincenzo Tropepe, i New Wave Duo e i White Bread 69.

Vi aspettiamo in Piazza della Repubblica a Polistena”.

Lo rende noto Francesco Pisano, capogruppo consiliare di Polistena Futura.