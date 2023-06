Corsia preferenziale agli uffici postali di Reggio Calabria: il pagamento dei bollettini si fa più veloce

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, Poste Italiane mette a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente negli uffici postali di Reggio Calabria (via Miraglia, via Vittorio Veneto, via del Gelsomino, via Cantaffio, vai Ecce Homo). Il servizio è già disponibile anche presso gli uffici di Locri (via Roma), Palmi (via Battisti) e Villa San Giovanni (via Nazionale).

L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese premendo il tasto “Bollettini” o, in alternativa, da remoto collegandosi tramite computer al sito www.poste.it, e da tablet e smartphone dalle app Ufficio Postale, BancoPosta e PostePay.

Il sistema di prenotazione dall’app Ufficio Postale è semplice e veloce, consente di prenotare l’appuntamento selezionando tra le date e le fasce orarie disponibili quella di propria preferenza oppure di scegliere se recarsi immediatamente in ufficio postale. Tale scelta è facilitata anche dalla rilevazione del numero di clienti in attesa, disponibile sull’app in tempo reale.

Poste Italiane ricorda che dall’app Ufficio Postale, all’interno delle sezioni dedicate (“Posta e Pacchi”, “Carta PostePay, Energia e Telefonia”), è possibile prenotare molti altri servizi per la sottoscrizione e la ricarica di carte Postepay, contratti per la fornitura di energia e gas, per i servizi di telefonia Postemobile e fibra, per le assicurazioni RC Auto, per lo SPID e per tutte le altre operazioni.

Inoltre, è sempre possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basta memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione.